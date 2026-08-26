L'incontro intende andare oltre il semplice racconto del contrasto alla criminalità organizzata, per riflettere sul rapporto tra legalità e sviluppo e sulla necessità di creare condizioni capaci di offrire opportunità, fiducia e prospettive, soprattutto alle nuove generazioni

Venerdì 28 agosto 2026, alle ore 19:30, all’Anfiteatro Enotrium, in località Spezzano Piccolo, l’amministrazione comunale di Casali del Manco ospiterà Salvatore Curcio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, protagonista della “Notte di Legalità”.

“La legalità come motore di crescita: il futuro della Calabria” è il tema scelto per un incontro che intende andare oltre il semplice racconto del contrasto alla criminalità organizzata, per riflettere sul rapporto tra legalità e sviluppo e sulla necessità di creare condizioni capaci di offrire opportunità, fiducia e prospettive, soprattutto alle nuove generazioni.

Il procuratore Curcio dialogherà con il giornalista Arcangelo Badolati, affrontando alcune delle questioni più importanti per il presente e il futuro della Calabria: il contrasto alle mafie, il ruolo delle istituzioni, la responsabilità individuale e collettiva, l’educazione alla legalità e la necessità di costruire un contesto nel quale imprese, giovani e cittadini possano realizzare il proprio futuro senza condizionamenti.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali della sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani. L’incontro sarà introdotto da Emma Orrico, Consigliera comunale con delega agli Affari Legali e Istituzionali.

Prevista anche un’importante testimonianza istituzionale del Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano.

Prosegue dunque l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Casali del Manco sui valori della legalità, che rappresentano per la comunità un’importante occasione di confronto e di crescita.

«Abbiamo scelto di parlare della legalità come motore di crescita perché crediamo che non possa esserci vero sviluppo senza il rispetto delle regole, senza istituzioni credibili e senza una comunità consapevole dei propri diritti e dei propri doveri», dichiara la sindaca Francesca Pisani.

All’evento sarà presente anche l’Associazione Nazionale delle Città del Ss. Crocifisso, con una delegazione di sindaci e ambasciatori guidata dal presidente Giovanni Papasso e dal segretario generale Giuseppe Semeraro, che ha collaborato, nel ruolo di operatore culturale, alle iniziative della “Notte di Legalità”.

Al termine della serata è prevista la cerimonia di consegna della nomina ad Ambasciatore dell’Associazione Nazionale delle Città del Ss. Crocifisso al Procuratore Salvatore Curcio, per «il Suo impegno nella lotta alla criminalità e alle mafie, sempre pronto a creare dialogo e confronto con i giovani, la scuola e la famiglia, ispirandosi ai valori della dottrina sociale della Chiesa e del Beato Rosario Livatino».