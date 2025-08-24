C’è un nome nuovo tra quelli che piacciono al Cosenza. Si tratta del difensore Alessio Maestrelli. Il classe 2003, nella foto, gioca con la Ternana ed è anche sceso in campo da titolare nell’esordio in campionato di venerdì a Livorno. I rossoblù lo hanno richiesto ufficialmente alla società umbra. Maestrelli, prodotto del settore giovanile del Frosinone che ha giocato in Serie C anche con la Turris due stagioni fa, ha un contratto fino al 2027. Tra il Cosenza ed il calciatore ci sarebbe già l’accordo. La Ternana però ci sta pensando, visto che si tratta comunque di un titolare. C’è da lavorare ma regna comunque l’ottimismo.

Langella si complica

Discorso che è diventato complicato invece per Christian Langella. Il centrocampista classe 2000, dopo aver saltato per motivi di mercato la Coppa Italia, ieri è rimasto in campo per 90 minuti, nell’esordio in campionato del Rimini (ko per 0-1 in casa contro il Gubbio). La società romagnola fa muro. Vuole trattenere il centrocampista e non è disposta comunque a lasciarlo partire gratuitamente. Langella vorrebbe riabbracciare Buscè, ma allo stesso tempo non sembra disposto ad andare muro contro muro ad una società alla quale è legato. Bisogna attendere e sperare che nei prossimi giorni le posizioni si ammorbidiscano.