Al rientro c’è Dalle Mura. Subito convocati i nuovi. Assente Kourfalidis dopo il brutto infortunio al ginocchio comunicato ieri.
Il Cosenza Calcio ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera al “Veneziani” di Monopoli, valida per la 1ª giornata del campionato di Serie C. Sarà il debutto ufficiale in campionato dei rossoblù.
Assente, come annunciato ieri, Christos Kourfalidis, che dopo l’infortunio al ginocchio, la rottura dei legamenti crociati, sarà costretto a un lungo stop di circa cinque mesi. Rientra invece Dalle Mura. Convocati i nuovi Dametto, Ferrara e Contiliano.
I 21 convocati da mister Antonio Buscè
Portieri: Vettorel, Pompei
Difensori: Cimino, Barone, Dalle Mura, D’Orazio, Caporale, Dametto, Ferrara
Centrocampisti: Begheldo, Garritano, Contiliano, Rizzo Pinna, Ragone, Kouan, Arioli, Florenzi
Attaccanti: Cannavò, Achour, Mazzocchi, Novello
Il fischio d’inizio è fissato per domenica sera alle ore 20:45, con il Cosenza che proverà subito a partire col piede giusto nella nuova avventura in Serie C.