In vista dell’assemblea cittadina organizzata per discutere del futuro del Cosenza Calcio, i tifosi rossoblù lanciano un appello alla partecipazione responsabile. In una nota diffusa alla vigilia dell’incontro al Cinema San Nicola – unica sala disponibile nell’area urbana – il “popolo rossoblù” sottolinea il carattere storico del momento e la necessità di unità.

«Popolo rossoblù, questo è un momento storico per i nostri colori – è scritto nella nota –. Dimostriamo a tutti e anche a noi stessi la maturità di un popolo stanco ma paziente, orgoglioso ma intelligente».

Il comunicato ricorda anche le difficoltà incontrate nell’organizzare il confronto con istituzioni, venditore e potenziali acquirenti del club: «Ci sono voluti mesi per mettere insieme istituzioni, venditore e potenziali acquirenti – si legge –. Non è stato neanche semplice trovare un posto per fare questa assemblea e ringraziamo chi ci ha concesso il Cinema San Nicola, unico spazio disponibile nell’area urbana».

I tifosi chiedono quindi un contributo attivo e maturo da parte di tutti: «Perché l’assemblea riesca e nella speranza che dia i suoi frutti, occorre il contributo di tutti i presenti – scrivono –. Partecipiamo all’assemblea con maturità, evitando comportamenti che ne potrebbero pregiudicare la riuscita. Non forniamo alibi e giustificazioni a chi non aspetta altro».

Il documento invita anche al rispetto reciproco tra i partecipanti: «Avremo tempo e modo di tirare le conclusioni nei giorni a venire – prosegue la nota – ma facciamo sì che l’assemblea si svolga e si concluda nel rispetto di tutti i partecipanti, anche di quelli verso i quali non nutriamo né stima né fiducia».

L’appello si chiude con un invito all’unità e alla responsabilità collettiva: «Il futuro si scrive insieme, il futuro dipende anche dal comportamento e dalla maturità di ognuno di noi! Avanti Cosenza! Avanti popolo rossoblù!».