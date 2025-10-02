Concentrazione massima. E’ questo ciò che ha chiesto mister Antonio Buscè in questi giorni alla squadra. Gli spifferi arrivati all’interno degli spogliatoi rossoblù dopo l’assemblea pubblica di lunedì, con voci di possibili cambi societari, non devono minimamente interessare la squadra ed i calciatori.

Beretta ancora bloccato

Il tecnico campano ha chiesto di concentrare tutti gli sforzi soltanto alla prossima partita contro l’Audace Cerignola e non pensare ad altro. Un’altra tappa fondamentale per il Cosenza, in serie positiva da 5 partite, che va in Puglia con l’obiettivo di centrare la sua terza vittoria di fila. Buscè si è calato completamente nella situazione e per quel che riguarda il mercato ed il possibile arrivo dell’attaccante Beretta dal mercato degli svincolati, è consapevole che dopo l’addio di Lupo e la mancata nomina di Roma a nuovo direttore sportivo per il momento, non c’è in questo momento in società chi materialmente dovrebbe chiudere la trattativa con il calciatore. Vedremo se, sotto questo punto di vista, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Generale, Salvatore Gualtieri, fissata per domani mattina, saprà dare risposte più concrete.