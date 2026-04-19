Il club ha diramato in mattinata l’elenco dei calciatori a disposizione di mister Buscè per la partita di questa sera al “San Vito – Marulla”: assente il numero 11
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il capitano del Cosenza Tommaso D'Orazio
Della sua situazione ne avevamo parlato giusto qualche giorno fa, stamattina però c’è stato stupore nel leggere l’elenco dei convocati per Cosenza-Trapani e non trovare il nome di Tommaso D’Orazio. Playoff a parte, sarebbe stata l’ultima partita in casa della stagione. Quella contro l’Audace Cerignola di due mesi fa, rischia di essere l’ultima delle 209 presenze dell’abruzzese con la maglia rossoblù addosso.C’è da capire adesso il motivo visto che, da quel che trapela, D’Orazio si è regolarmente allenato con gli altri calciatori della squadra per tutta la settimana.
L’elenco dei convocati del Cosenza
Sono 22 comunque i convocati da mister Buscè per la partita che si giocherà stasera al “San Vito – Marulla”:
Achour Sofiane
Ba Racine
Baez Jaime
Beretta Giacomo
Cannavò Kevin
Caporale Alessandro
Ciotti Pietro
Contiero Edoardo
Contiliano Nicolò
Dametto Paolo
Emmausso Michele
Ferrara Antonio
Garritano Luca
Langella Christian
Mazzocchi Simone
Moretti Andrea
Palmieri Riccardo
Perlingieri Mario
Pintus Nicola
Pompei Thomas
Vannucchi Tommaso
Vettorel Thomas