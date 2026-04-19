Della sua situazione ne avevamo parlato giusto qualche giorno fa, stamattina però c’è stato stupore nel leggere l’elenco dei convocati per Cosenza-Trapani e non trovare il nome di Tommaso D’Orazio. Playoff a parte, sarebbe stata l’ultima partita in casa della stagione. Quella contro l’Audace Cerignola di due mesi fa, rischia di essere l’ultima delle 209 presenze dell’abruzzese con la maglia rossoblù addosso.C’è da capire adesso il motivo visto che, da quel che trapela, D’Orazio si è regolarmente allenato con gli altri calciatori della squadra per tutta la settimana.

L’elenco dei convocati del Cosenza

Sono 22 comunque i convocati da mister Buscè per la partita che si giocherà stasera al “San Vito – Marulla”:

Achour Sofiane

Ba Racine

Baez Jaime

Beretta Giacomo

Cannavò Kevin

Caporale Alessandro

Ciotti Pietro

Contiero Edoardo

Contiliano Nicolò

Dametto Paolo

Emmausso Michele

Ferrara Antonio

Garritano Luca

Langella Christian

Mazzocchi Simone

Moretti Andrea

Palmieri Riccardo

Perlingieri Mario

Pintus Nicola

Pompei Thomas

Vannucchi Tommaso

Vettorel Thomas