Il calciatore non è convocato per il match di stasera e, a parte le notizie ufficiali, intorno a lui si sta creando un vero e proprio caso di calciomercato per le ultime ore della sessione invernale

Giorni caldissimi per i rossoblù stretti in una morsa di trattative, voci e tensioni che rischiano di incidere anche sul campo. Il ritorno di Baez, la partenza pesante di Ricciardi e soprattutto il caso Kouan stanno animando un finale di sessione tutt’altro che tranquilla di calciomercato del Cosenza.

Proprio la mancata convocazione del centrocampista ivoriano per la delicata sfida contro la Casertana ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Kouan è al centro di un vero e proprio caso di calciomercato, con il suo entourage che spinge per un trasferimento immediato e il Cosenza deciso a non resistere e, soprattutto, non fare sconti di sorta sul cartellino.

Sul giocatore, oltre al Brescia, ci sono altre sirene pronte a farsi sentire, ma la posizione del club è chiara: nessuna cessione a parametro zero. Anche alla luce del recente prolungamento unilaterale del contratto, la società pretende un indennizzo ritenuto congruo per liberare il centrocampista della Costa d’Avorio.

Il braccio di ferro sul fronte calciomercato tra il Cosenza e Kouan è destinato a durare fino alle 20 di domani sera, quando scatterà il gong che metterà fine a una lunga e logorante sessione di mercato. Un periodo che ha trascinato il club rossoblù in un vortice dal quale sembra faticare a uscire.

Eppure, l’importanza di Kouan per il Cosenza è sotto gli occhi di tutti: 5 gol e 4 assist finora nel torneo di Serie C, numeri che certificano il peso specifico del centrocampista nello scacchiere rossoblù. Numeri difficili da rimpiazzare, soprattutto a stagione in corso. Sul tema, silenzio totale da parte dell’allenatore Buscè, che non ha parlato nemmeno alla vigilia della gara con la Casertana, evitando così di commentare una situazione delicata che rischia di condizionare il presente e il futuro del Cosenza.