Nel girone del Cosenza non ci saranno i playout. Sono infatti retrocesse in Serie C anche Siracusa e Foggia, che si aggiungono al Trapani già sceso una settimana fa

Il pareggio per 1-1 di Cava de’ Tirreni chiude la regular season del Cosenza. Dopo 38 giornate di campionato disputate, com’è noto, i rossoblù chiudono la stagione al 4° posto. Nel raggruppamento dei lupi si qualificano ai playoff fino all’11° posto, visto che il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia di Serie C, è arrivata in 10^ piazza. Non ci saranno invece i playout. Retrocedono direttamente in Serie D Siracusa, Foggia e Trapani. Questa la classifica finale ed i verdetti emessi.

La classifica finale del Girone C di Serie C

Benevento 82

Catania 70

Salernitana 69

Cosenza 67

Casertana 66

Crotone 61

Monopoli 56

Casarano 56

Audace Cerignola 54

Potenza 49

Atalanta U23 45

Team Altamura 45

Latina 42

Cavese 42

AZ Picerno 40

Sorrento 39

Giugliano 37

Foggia 27

Siracusa 26

Trapani 23

I verdetti dopo la fine della regular season

Promosso in Serie B: Benevento

Retrocesse in Serie D: Trapani, Siracusa, Foggia

Primo turno fase a gironi playoff:

Casertana-Atalanta U23

Crotone-Audace Cerignola

Monopoli-Casarano

Qualificata al secondo turno fase a gironi:

Cosenza

Qualificate al primo turno della fase nazionale:

Salernitana Potenza (vincitrice Coppa Italia)

Qualificata al secondo turno della fase nazionale:

Catania