Nel girone del Cosenza non ci saranno i playout. Sono infatti retrocesse in Serie C anche Siracusa e Foggia, che si aggiungono al Trapani già sceso una settimana fa
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Il pareggio per 1-1 di Cava de’ Tirreni chiude la regular season del Cosenza. Dopo 38 giornate di campionato disputate, com’è noto, i rossoblù chiudono la stagione al 4° posto. Nel raggruppamento dei lupi si qualificano ai playoff fino all’11° posto, visto che il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia di Serie C, è arrivata in 10^ piazza. Non ci saranno invece i playout. Retrocedono direttamente in Serie D Siracusa, Foggia e Trapani. Questa la classifica finale ed i verdetti emessi.
La classifica finale del Girone C di Serie C
Benevento 82
Catania 70
Salernitana 69
Cosenza 67
Casertana 66
Crotone 61
Monopoli 56
Casarano 56
Audace Cerignola 54
Potenza 49
Atalanta U23 45
Team Altamura 45
Latina 42
Cavese 42
AZ Picerno 40
Sorrento 39
Giugliano 37
Foggia 27
Siracusa 26
Trapani 23
I verdetti dopo la fine della regular season
Promosso in Serie B: Benevento
Retrocesse in Serie D: Trapani, Siracusa, Foggia
Primo turno fase a gironi playoff:
Casertana-Atalanta U23
Crotone-Audace Cerignola
Monopoli-Casarano
Qualificata al secondo turno fase a gironi:
Cosenza
Qualificate al primo turno della fase nazionale:
Salernitana Potenza (vincitrice Coppa Italia)
Qualificata al secondo turno della fase nazionale:
Catania