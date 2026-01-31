Confermata la nostra anticipazione. «Il Cosenza Calcio – si legge in una nota – comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi. Il portiere, nato a Viareggio il 5 marzo 2007, arriva in prestito dalla Fiorentina, dopo aver giocato con il Pontedera in questa prima parte di stagione. Vannucchi giocherà con il Cosenza fino al 30 giugno 2026».