Il Cosenza torna a sorridere e lo fa in maniera roboante. I 4 gol segnati al Catania da Ricciardi, Florenzi, Kouan e Langella sono una risposta importante da parte degli uomini di mister Antonio Buscè che, nelle prime 3 giornate di campionato, non erano ancora riusciti a trovare l’appuntamento con i 3 punti.

Il precedente del 2024

La vittoria con 4 gol segnati, in casa Cosenza, non capitava dal 27 aprile del 2024. I rossoblù guidati da mister William Viali vinsero anche in quell’occasione 4-1 contro il Bari. Era la 35^ giornata del campionato di Serie B ed il successo dei rossoblù, suggellava in qualche modo la salvezza, lanciando il Cosenza verso la zona playoff, poi mancata per una sola posizione, visto il 9° posto finale. Quel pomeriggio al “San Vito – Marulla”, i galletti furono abbattuti con le reti di Mazzocchi, Tutino, Calò e Forte. Quest’ultimo presente anche ieri ma in maglia Catania.