Atalanta U23 al “Marulla”, trasferta a Sorrento e Potenza di nuovo in casa. Classifica alla mano, il Cosenza nelle prossime tre partite ha un calendario oggettivamente non difficilissimo. La possibilità di poter centrare un clamoroso filotto è qualcosa che pare alla portata di Florenzi e compagni. Ma ovviamente lo si dice a bassa voce, pensando ad una partita la volta.

Piedi per terra

A Fuscaldo si lavora, ovviamente, ragionando non più lontano di domenica, quando il Cosenza tornerà finalmente a giocare tra le mura amiche ed al “San Vito – Marulla” sarà di scena l’Atalanta U23. I bergamaschi non stanno attraversando un buon momento. Il pareggio per 1-1 in casa contro il Foggia, ha chiuso una serie nera di tre ko di fila. I neroazzurri hanno vinto finora una sola gara, 6-2 contro il Casarano, alla 2^ di campionato, e sono fermi a quota 5 nei bassifondi della graduatoria. Vincere contro di loro dev’essere è certamente il primo obiettivo dei ragazzi di Buscè.