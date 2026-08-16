Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Federico Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Nella prima gara ufficiale della nuova stagione i rossoblù si impongono nel derby dello “Scida” contro il Crotone: 0-2, con le reti nella ripresa di Sofiane Achour e Alessandro Pozzi.

Per il suo debutto Coppitelli sceglie il 4-3-3. Davanti ad Iliev ci sono Cogoni, Dametto, Pascalau e Giannini; a centrocampo D’Alena, McJannet e Contiliano, mentre Ciotti e Almaviva accompagnano Achour nel tridente offensivo. Stesso sistema di gioco per il Crotone di Greco.

Primo tempo equilibrato

Il Cosenza prova subito ad approfittare di un errore in uscita del Crotone dopo appena quattro minuti, con Achour che mette pressione alla retroguardia pitagorica senza però trovare il guizzo vincente. Al quarto d’ora arriva una delle migliori occasioni della prima frazione: azione sviluppata sulla destra da Ciotti e McJannet e conclusione di Pascalau, con il pallone che termina di pochissimo a lato.

Al 25’ è invece Ciotti ad avere una buona opportunità in area, senza riuscire a colpire bene la sfera. Due minuti più tardi arriva la risposta più pericolosa del Crotone: Zunno calcia con forza ma trova un ottimo Iliev, bravo a salvare il risultato.

Nel finale della frazione le due squadre provano ad aumentare i giri. Giannini conclude senza creare particolari problemi a Merelli, mentre Zunno manda alto un tentativo dalla sinistra. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un colpo di testa di Ciotti che costringe la difesa di casa a rifugiarsi in calcio d’angolo. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0.

Achour sblocca il derby

La partita cambia immediatamente dopo il ritorno in campo. Al 5’ della ripresa Achour porta avanti il Cosenza, regalando a Coppitelli il primo gol ufficiale della sua gestione. L’ex Cagliari anticipa tutti di testa avventandosi come un falco su un cross dalla destra. La rete cambia inevitabilmente l’inerzia della gara, con i rossoblù capaci di amministrare il vantaggio e di continuare a rendersi pericolosi. Al 21’ è ancora Ciotti a cercare la porta, trovando Merelli pronto alla presa. Coppitelli comincia quindi a pescare dalla panchina: prima Quieto al posto di Cogoni, quindi Contiero e Pozzi per D’Alena e McJannet. Poco dopo entrano anche Ragone e Mazzulla per Achour e Almaviva. Ed è proprio uno dei cambi di Coppitelli a mettere il sigillo sul derby. Pozzi diventa protagonista. Prima, di testa, sbaglia il gol del raddoppio. Poi il neo entrato, al 37’ realizza il gol dello 0-2 concludendo al meglio una splendida azione corale, spegnendo le speranze del Crotone e mettendo al sicuro il passaggio del turno. In pieno recupero ancora Pozzi potrebbe fare il tris ma spreca ancora.

Un esordio dunque più che positivo per il nuovo Cosenza. Al di là del risultato, Coppitelli riceve indicazioni interessanti soprattutto dalla solidità della squadra e dalla capacità di colpire nel momento giusto. Iliev risponde presente quando viene chiamato in causa, Achour conferma le proprie qualità offensive e la panchina produce subito effetti con Pozzi. Il primo appuntamento ufficiale della stagione regala così ai Lupi vittoria nel derby e qualificazione.

Il tabellino di Crotone-Cosenza 0-2

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Pierangeli, Armini, Groppelli; Crapisto, Torres (dal 37' st Sauciuc), Ruggiero (dal 14' st Tordini); Spadoni (dal 26' st Napolitano), Musso, Zunno. A disposizione: Martino, Lucano, Terrasi, Feola, Russo, Marazzotti, Guerra, Vrenna, Tanco. Allenatore: Greco

COSENZA (4-3-3): Iliev; Cogoni (dal 23' st Quieto), Dametto, Pascalau, Giannini; D'Alena (dal 28' st Contiero), McJannet (dal 28' st Pozzi), Contiliano; Ciotti, Achour (dal 32' st Ragone), Almaviva (dal 32' st Mazzulla).

A disposizione: Pompei, Rantuccio, Dalmazzi, Caruso, Barone, Bonofiglio.

Allenatore: Coppitelli

Arbitro: Palmieri di Brindisi (Miccoli – Magnifico di Bari)

Marcatori: 5' st Achour, 38' st Pozzi

Note: Calci d'angolo: 2-2. Ammoniti: Musso (Cr), Ciotti (Co), Armini (Cr). Spettatori: 2.425, di cui 228 nel settore ospiti.