Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati questa mattina nella sede di Sky a Milano per celebrare il rinnovo della partnership con Sky. Il Cosenza presente con Giovann Folino a rappresentare la società.

Il comunicato del Cosenza



Il nostro club partecipa, a Milano, nella Casa dello Sport di Sky, all’incontro con le società di serie C. A rappresentarci, su delega del nostro presidente Eugenio Guarascio e della società, il responsabile dell’area comunicazione, Giovanni Folino.

Una manifestazione, quella di oggi, che rafforza e ribadisce un accordo dal respiro internazionale, che ha consentito alla #SerieCSkyWifi di rafforzare la propria presenza – grazie alla collaborazione con Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro – sulla piattaforma pay OneFootball, che trasmette, ogni weekend, quattro partite in tutto il mondo.

Alla distribuzione del media tedesco OneFootball – che conta una community di oltre 100 milioni di fan – si aggiunge la presenza su Fifa+, che ha, anche nella stagione 2025-26, la Serie C all’interno della propria programmazione con una gara.

Nuovi traguardi e nuove sfide, per i media che ruotano attorno al mondo del calcio e per la comunicazione, che si stanno aprendo a visioni più ampie, moderne, al passo con le dinamiche e le evoluzioni dei tempi e ad un calcio che, attraverso lo schermo, entra sempre di più in contatto diretto con i tifosi e con le famiglie. Una sorta di “stadio” virtuale, che rappresenta la nuova frontiera del pallone.

Ed è verso questa nuova frontiera, che anche il Cosenza Calcio si incammina insieme a tutti voi!