Luca Garritano sta disputando un buon inizio di stagione nel quale ha anche segnato due gol nelle ultime tre partite

Luca Garritano, centrocampista e numero 10 del Cosenza, ha affidato a Instagram il proprio pensiero dopo le due vittorie consecutive. Il calciatore cosentino è certamente una delle note positive di questo inizio stagione, autore già di due reti e sempre più leader della squadra.

Il post di Luca Garritano su Instagram

Chiudiamo una settimana difficile, complicata, ma che ci permette

di guardare oltre con fiducia e con la

consapevolezza che

Insieme tutto è possibile!