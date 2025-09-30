Luca Garritano sta disputando un buon inizio di stagione nel quale ha anche segnato due gol nelle ultime tre partite
Luca Garritano, centrocampista e numero 10 del Cosenza, ha affidato a Instagram il proprio pensiero dopo le due vittorie consecutive. Il calciatore cosentino è certamente una delle note positive di questo inizio stagione, autore già di due reti e sempre più leader della squadra.
Chiudiamo una settimana difficile, complicata, ma che ci permette
di guardare oltre con fiducia e con la
consapevolezza che
Insieme tutto è possibile!