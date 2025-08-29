Luca Garritano, intervistato da La Gazzetta del Sud, traccia la strada per il futuro dei rossoblù: il centrocampista cosentino, rientrato a casa dopo anni lontani, sottolinea l’importanza del lavoro e dello spirito di sacrificio per affrontare al meglio un campionato insidioso come quello di Serie C.

Le parole di Garritano

«Abbiamo conquistato un punto su un campo che sarà difficile per tutti (a Monopoli, ndr). Giocavamo contro la terza in classifica del girone C della passata stagione, non era un match semplice ma la squadra lo ha interpretato bene e ha trovato le contromisure contro una qualità indiscutibile. Si è visto un Cosenza ben organizzato e corto, possiamo però ancora crescere tanto. Ci sono diversi aspetti da registrare, possiamo crescere tanto a livello di squadra».

Sulla partita contro la Salernitana: «Domenica sera affrontiamo un altro avversario complicato. La Salernitana ha investito molto sul mercato ma noi ci teniamo a vincere. Abbiamo bisogno dei tre punti per trovare uno slancio mentale. La maglia del Cosenza? Ho sempre detto che per me è un privilegio vestire la maglia della squadra del mio cuore. L'ho desiderato tanto, purtroppo (nella passata stagione, ndr) non è andata come avrei voluto, anche a causa di un infortunio che mi ha fatto saltare tante partite. A 31 anni ne ero consapevole, sento di poter dare tanto ancora fisicamente e mentalmente. Voglio dare una mano al Cosenza».