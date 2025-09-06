Il Crotone che il Cosenza si troverà di fronte, sarà una squadra con diversi volti nuovo. La squadra di Longo ha iniziato la stagione con un ko interno contro il Benevento, riscattato una settimana dopo dal roboante successo per 0-4 in casa del Team Altamura. Contro il Cosenza gli squali cercheranno la loro prima vittoria casalinga. Un successo che, come abbiamo scritto ieri, manca da quasi cinquant’anni tra le mura amiche.

Come gioca il Crotone

Longo ha scelto il 4-2-3-1 per la sua squadra. In tutte e tre le partite ufficiali di questa stagione, l’ex Picerno, non si è mai discostato da questo tema tattico. Il derby contro il Cosenza sarà la prima del promettente Marco Perlingieri. L’attaccante è arrivato in prestito dal Benevento, all’interno dell’affare che ha portato Tumminiello e Cantisani in giallorosso. Di lui, vent’anni ancora da compiere, si dice un gran bene, visti anche i gol già segnati nella passata stagione con le streghe. Domenica sarà la prima in rossoblù pitagorico anche per il difensore Berra, sempre prelevato dal Benevento, e per il centrocampista Calvano, arrivato dal Monopoli e che, contro il Cosenza, ci ha già giocato due volte in questa stagione.