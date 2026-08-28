Il Cosenza Calcio comunica l’arrivo in prestito dallo Spezia Calcio del centrocampista Abdoulie Ndow. Il giovane talento originario del Gambia, classe 2005, ha sottoscritto oggi l’accordo che lo lega ai colori rossoblù. Con le sue qualità di forza fisica, corsa e capacita di intervento andrà a rinforzare la mediana dei lupi, ampliando le opzioni a disposizione dello staff tecnico. Il club porge il benvenuto ad Abdoulie e gli augura di raggiungere risultati importanti con la maglia del Cosenza.