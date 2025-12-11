Importante traguardo per Tommaso D’Orazio. Il calciatore infatti ha raggiunto le 200 presenze con la maglia del Cosenza ed è stato premiato con una maglia celebrativa e con una targa dal DG Gualtieri e dal Responsabile della Comunicazione Folino.

Il comunicato del Cosenza





Il nostro Capitano Tommaso D’Orazio ha superato le 200 presenze con la maglia rossoblù: un traguardo straordinario per un simbolo del Cosenza Calcio.

Tommaso è arrivato per la prima volta a Cosenza nel gennaio 2017 ed ha contribuito con la sua classe e leadership alla promozione in Serie B nel giugno del 2018. Dopo tre stagioni da protagonista con i Lupi, ha giocato altrove, per poi tornare al Cosenza nel gennaio 2023.

Da allora non ha mai smesso di lottare per i nostri colori, diventando presenza fissa in campo e riferimento per compagni e tifosi.

Un ringraziamento speciale va a te, Tommaso, per ogni corsa, ogni cross, ogni emozione regalata in tutti questi anni insieme.

Onore alla tua maglia. Onore al nostro Capitano