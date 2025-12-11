L’iniziativa della società di Via Conforti è rivolta agli istituti primari e secondari di primo grado della provincia cosentina

Il Cosenza Calcio ha avviato una nuova iniziativa dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cosenza e provincia. L’obiettivo è raccogliere i pensieri di Natale degli alunni, con messaggi brevi, auguri o semplici riflessioni rivolte alla squadra.

Ogni classe, oppure ogni singolo studente, potrà partecipare inviando il proprio contributo entro il 23 dicembre all’indirizzo:

ufficiostampa@cosenzacalcio.it

I testi raccolti andranno a comporre un contenuto corale che accompagnerà le festività del club. L’iniziativa punta a valorizzare il punto di vista dei più piccoli e a creare un momento di partecipazione tra scuole e società.