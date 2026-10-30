Il Cosenza torna al “San Vito – Marulla”. E’ arrivata l’ufficialità con una nota da parte della società che riportiamo integralmente, per com’è stata scritta.

La nota del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica il rientro al San Vito – Marulla. Il match con l’Inter U23, gara valevole per la 12ª giornata del campionato Serie C Sky Wifi, si giocherà tra le mura casalinghe Domenica 1 Novembre. Fischio d’inizio alle 12:30. Il club ringrazia il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il FC Crotone per l’ospitalità e il supporto che ci hanno concesso di disputare il Campionato di Lega Pro per la stagione calcistica 2026/27. Vi aspettiamo allo stadio, la vostra casa