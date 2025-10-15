Da oggi il Cosenza tornerà ad allenarsi regolarmente al “San Vito-Gigi Marulla”. Il club ha fatto presente che «gli interventi di sistemazione e di manutenzione del manto erboso e del terreno da gioco, che hanno interessato anche il Sanvitino, sono stati completati e le ottimali condizioni consentono già la ripresa degli allenamenti con qualche giorno in anticipo rispetto al programma». Con l’occasione, la società, lo staff tecnico e la squadra hanno ringraziato il Comune di Fuscaldo e l’Asd Fuscaldo Calcio per l’ospitalità e per l’accoglienza di queste settimane.