Proseguono gli interventi di manutenzione programmata di Anas lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in provincia di Cosenza. Per consentire le opere di rifacimento della pavimentazione stradale, saranno necessarie alcune limitazioni temporanee al traffico nei pressi dello svincolo di Sibari–Firmo.

Nel dettaglio, le restrizioni riguarderanno due giornate: martedì 14 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle 22:00, sarà chiusa la carreggiata sud dello svincolo di Sibari–Firmo (km 210,100), con interdizione delle rampe di ingresso e uscita; mercoledì 15 ottobre 2025, nella stessa fascia oraria (9:00–22:00), sarà invece chiusa la carreggiata nord dello stesso svincolo (km 210,700).

I lavori rientrano nel piano di manutenzione straordinaria della rete autostradale calabrese, finalizzato al miglioramento della sicurezza e al rinnovo del manto stradale.

Percorsi alternativi consigliati

Durante le chiusure, Anas ha predisposto itinerari alternativi per garantire la circolazione: per i veicoli in uscita in direzione nord, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Altomonte (km 216,300), percorrere la SP131 (direzione San Lorenzo del Vallo) e successivamente la SP174 (direzione Firmo–Sibari); per i veicoli in uscita in direzione sud, sarà possibile utilizzare sempre lo svincolo di Altomonte (km 215,800), seguendo il medesimo percorso alternativo.

Anas invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in loco e a rispettare i limiti di velocità nelle aree di cantiere. Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, è possibile consultare il portale www.stradeanas.it, l’app VAI (Viabilità Anas Integrata) o contattare il numero verde 800 841 148.