Un gol, un’esultanza spettacolare e qualche secondo di paura: Cosenza-Cavese regala un episodio destinato a far parlare. Al 52’ minuto Christian Kouan firma il raddoppio dei rossoblù con una conclusione dalla distanza che sorprende il portiere Boffelli, non impeccabile nell’intervento.

L’attaccante ivoriano si lascia andare a una celebrazione travolgente, fatta di capriole e salti che infiammano lo scarsissimo pubblico del “San Vito-Marulla”. Ma proprio nel pieno dell’esultanza, la scena cambia improvvisamente: Kouan si blocca, si tocca la gamba e simula un problema muscolare. Per un attimo i tifosi trattengono il fiato, temendo un possibile infortunio. Sarebbe una mannaia dopo il ko di Mazzocchi che ne avrà per tre mesi.

L’allarme, però, dura pochissimo. Dopo qualche istante di silenzio e sguardi preoccupati dalla panchina, Kouan si rialza sorridendo, svelando la messinscena. A quel punto l’esultanza si trasforma in uno sketch: balli, risate e abbracci con compagni e membri dello staff, mentre sugli spalti scatta l’applauso divertito.

La scena richiama alla mente quanto accaduto nel febbraio 2024 in Bayer Leverkusen-Mainz, quando Granit Xhaka celebrò un gol fingendo a sua volta un problema fisico prima di scatenare le risate generali. Tra spettacolo e ironia, Kouan non solo mette il sigillo sul match, ma regala anche uno dei momenti della per nulla semplice stagione rossoblù. Una rete pesante, accompagnata da un’esultanza che ha trasformato la tensione in puro divertimento con risalto anche sui media nazionali.