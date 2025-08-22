Il giovane centrocampistadovrà sottoporsi a intervento chirurgico, recupero stimato in almeno cinque mesi
Brutta notizia in casa Cosenza Calcio: il centrocampista Kourfalidis ha riportato un trauma al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore. La diagnosi è stata confermata oggi tramite risonanza magnetica.
Il giocatore dovrà ora sottoporsi a intervento chirurgico. Secondo le prime stime, i tempi di recupero non saranno inferiori ai cinque mesi, escludendo di fatto Kourfalidis dalla parte iniziale della stagione.
Si tratta di un colpo significativo per la squadra, che perde un elemento importante nel reparto di centrocampo. Il club e lo staff medico seguiranno passo passo l’iter post-operatorio, monitorando la riabilitazione per un ritorno graduale in campo.