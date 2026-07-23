Impatto alla rotatoria dell'ex semaforo tra una Opel e una Ford Focus. Sul posto il 118 e la Polizia municipale per i rilievi

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi questa mattina, poco prima delle 8, ad Acri, nella rotonda dell’ex semaforo. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture: una Opel, che secondo una prima ricostruzione proveniva da via De Vincenti, e una Ford Focus, in transito da via Aldo Moro.

Alla guida dei due veicoli vi erano un uomo e una donna, quest’ultima al volante della Ford Focus. La signora avrebbe riportato ferite tali da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale di Cosenza per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Acri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e disciplinare la circolazione, rallentata durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.