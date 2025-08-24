Il Cosenza inizia il suo campionato pareggiando per 2-2 in casa del Monopoli. In difesa D’Orazio fa bene il centrale della difesa a tre. Male Cimino a destra, che si fa anticipare sui gol dei padroni di casa. Buona prova per Garritano in regia, mentre Florenzi segna un grandissimo gol. Il migliore in campo è però Mazzocchi che tiene in scacco la difesa di casa ed è protagonista su entrambi i gol. Esordio ok per Ragone.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 5,5

Qualche parata facile, non può nulla sui gol. Graziato da Falzerano dopo un’uscita shock a fine primo tempo.

DALLE MURA: VOTO 6

Si adatta a giocare sulla destra, nonostante sia un mancino. Se la cava con esperienza, anche se quando deve scalare sull’esterno va in difficoltà su Imputato.

D’ORAZIO: VOTO 6,5

La settimana scorsa la prima da braccetto, stasera la prima da centrale. Comanda la difesa senza affanni e con le sue sventagliate fa ripartire bene l’azione.

CAPORALE: VOTO 6

Tiene botta di fisico sull’attacco muscolare del Monopoli nel primo tempo. Nella ripresa prova anche a sganciarsi in diverse proiezioni offensive.

CENTROCAMPO

CIMINO: VOTO 4,5

Serata nerissima. Imputato prima e Tirelli poi, lo anticipano in occasione dei gol. Va sovente in difficoltà ed in avanti non è preciso nei cross.

GARRITANO: VOTO 6,5

Un solo errore, grossolano, che permette una pericolosissima ripartenza del Monopoli a fine primo tempo. Ma per il resto gioca una partita molto saggia e supera la prova in regia. Detta i tempi di gioco ed è sempre preciso nelle aperture. Non cala di intensità fino alla fine quando, con le squadre stanche, risalta ancora di più la sua tecnica sopraffina.

KOUAN: VOTO 6

Ci mette tanta corsa e tanto vigore, spezzando diverse trame avversarie sul nascere. Prova anche a farsi vedere di più in attacco nel secondo tempo. Quando ha la palla tra i piedi si limita al passaggio semplice. Ed è una scelta saggia.

CANNAVO’: VOTO 5,5

Si piazza a sinistra e l’inizio è molto incoraggiante. Poi piano piano Scipioni e Viteritti gli prendono le misure ed è meno pungente, anche perché fisicamente non ne ha più.

ATTACCO

RAGONE: VOTO 6

La mossa a sorpresa di Buscè. Non trema alla prima in assoluto con i “grandi”. Inizia il pressing ed anche con la palla tra i piedi non ha timore. Cala a fine tempo e rimane negli spogliatoi.

FLORENZI: VOTO 7

Il primo gol dell’anno è suo ed è veramente una meraviglia. Al di là della gioia personale, fa valere la sua tecnica superiore e quando ha la palla tra i piedi dà sempre l’impressione che possa accadere qualcosa di pericoloso.

MAZZOCCHI: VOTO 7,5

E’ il migliore in campo del Cosenza. Manda a vuoto i difensori del Monopoli con movimenti sempre saggi, come in occasione del gol di Florenzi. Poi nella ripresa si mette in proprio e si inventa il gol del pareggio.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6,5

Ha più profondità di rosa in confronto ad una settimana fa ed attinge alla panchina quando le cose si mettono male. Il Cosenza torna a casa con un punto meritato ed anzi, ai punti, avrebbe forse meritato qualcosa di più visto che chiude la gara in attacco. Sceglie Ragone ed il ragazzino non lo delude. La sua squadra non perde mai la bussola. Se la rosa rimasse questa, e ci fosse qualche nuovo arrivo dal calciomercato, Buscè potrebbe togliersi più di una soddisfazione.

SUBENTRATI

CONTILIANO: VOTO 5,5

Pronti via si becca un giallo che forse ne limita la gara. Non si vede moltissimo, prova a giocare facile quando ha la palla tra i piedi.

ARIOLI: VOTO 5,5

Un po’ meglio di Cimino ma nulla di trascendentale. Tiene la posizione e si spinge pochissimo in avanti.

FERRARA: VOTO 6

Con il suo ingresso in campo il Monopoli non passa più da destra, ma i suoi cross sono da rivedere, visto che ne spreca almeno tre da ottima posizione.

DAMETTO: VOTO 6,5

Ingresso di personalità. Si piazza sul centrodestra e sbarra la strada a chiunque provi a passare. Sarà una delle colonne di questo Cosenza.

