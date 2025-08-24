E’ il giorno del debutto in campionato del Cosenza. I rossoblù scenderanno in campo alle ore 21,00 allo stadio “Veneziani” di Monopoli. Stesso avversario e stesso campo di una settimana fa in Coppa Italia. Quella sera ad avere la meglio furono i padroni di casa: 1-0 grazie al gol di Tirelli ad inizio ripresa.

Ancora 3-5-2 per Buscè

Mister Buscè insiste ancora con il 3-5-2. I nuovi dovrebbero partire dalla panchina, così come dichiarato dal tecnico alla vigilia. Davanti a Vettorel, il ristabilito Dalle Mura dovrebbe guidare il reparto arretrato. Ai suoi lati Cimino a destra e Caporale a sinistra. Sulle fasce D’Orazio pronto a riprendere la sua naturale posizione a sinistra, mentre a destra potrebbe trovare un posto da titolare Cannavò, già visto pimpante nello spezzone di una settimana fa. In mezzo al campo ancora a Garritano le chiavi di regia. Reparto completato da Florenzi e Kouan. In attacco confermati Rizzo Pinna e Mazzocchi. L’alternativa potrebbe essere Dametto dal primo minuto con Cimino che scalerebbe sulla destra e Cannavò che andrebbe in ballottaggio con Rizzo Pinna per un posto al fianco di Mazzocchi.