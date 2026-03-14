Giornata storta per il Cosenza che perde a Casarano per 2-1. Rossoblù che sembrano in controllo quando Chiricò segna due gol in due minuti e la gara cambia. Secondo tempo all’assalto dei lupi che però produce solo il gol di Cannavò.

DIFESA

POMPEI: VOTO 5

La punizione di Chiricò non sembra così angolata. Si tuffa in ritardo e non ci arriva. Poi non deve compiere interventi.

CIOTTI: VOTO 6

Primo tempo da terzino nel quale spinge con buona continuità ed è attento in fase difensiva. Nella ripresa fa la mezzala ma in quel ruolo sembra non trovare le giuste misure.

MORETTI: VOTO 6,5

Grandolfo non gli dà molti problemi. Il Casarano dalla sua parte trova sempre la strada sbarrata.

DAMETTO: VOTO 5,5

Quando Chiricò si accentra diventa un problema anche per lui. Bene in anticipo e di testa.

FERRARA: VOTO 5

Quando Chiricò e Ferrara lo puntano va sempre in difficoltà. Ammonito per un brutto fallo. Non è in gran forma e non riesce a farsi vedere nemmeno in avanti.

CENTROCAMPO

BA: VOTO 5

Resta in campo solo un tempo ma ne azzecca pochissime. Impreciso in costruzione, scoordinato negli interventi, gira a vuoto.

LANGELLA: VOTO 5

Prova a mettere più di una pezza a destra ed a manca. Le azioni del Cosenza partono sempre dai suoi piedi ma non è preciso e veloce come al solito. Nel finale va a centimetri dal pareggio ma viene espulso ingenuamente dopo il triplice fischio. Un errore madornale per un uomo della sua esperienza.

PALMIERI: VOTO 5

Quarantacinque minuti di grande sofferenza. Non trova mai ritmo e giocate. Intervento a mano alta scellerato che causa il penalty per il Casarano. Resta negli spogliatoi a fine primo tempo.

ATTACCO

EMMAUSSO: VOTO 5,5

Parte bene ma si spegne presto. Va vicinissimo al gol con un grande calcio di punizione parato da Bacchin. Nel primo quarto d’ora crea più di un grattacapo ai difensori di casa. Poi però diventa impalpabile e resta negli spogliatoi all’intervallo.

BERETTA: VOTO 5,5

Gioca tutta la partita spalle alla porta. La squadra si poggia su di lui per salire. Lotta e non si tira indietro ma sbaglia forse qualche scelta.

FLORENZI: VOTO 5,5

Si accende ad intermittenza. Meglio nella ripresa in confronto al primo tempo.

ALLENATORE



BUSCE’: VOTO 6

Una classica giornata storta perché il Cosenza sembra essere in controllo quando subisce un uno-due che ne scalfisce le certezze. Il doppio svantaggio costringe anche lui a modificare il piano gara. Secondo tempo nel quale la sua squadra ci prova, accorcia, ma non riesce ad arrivare al pareggio nonostante finisca con 4 attaccanti.

SUBENTRATI

BAEZ: VOTO 5,5

Qualche buona iniziativa ma molto isolata all’interno di un secondo tempo d’assalto.

CONTILIANO: VOTO 6,5

Buon ingresso. Dà dinamicità e fosfora alla mediana cosentina. Regala l’assist a Cavanna battendo perfettamente la punizione.

CANNAVO’: VOTO 7

Entra con l’argento vivo addosso. Prima terzino destro, poi terzino sinistro. In mezzo il gol, di testa, che riapre la gara.

PERLINGIERI: VOTO 5,5

Un quarto d’ora in campo senza guizzi.

ACHOUR: SV