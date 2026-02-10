Un acuto di Emmausso decide la sfida tra Cosenza e Siracusa. Non è stata una bella gara da parte dei rossoblù che però, quanto meno, tornano alla vittoria ed al clean sheet.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6

Nulla di trascendentale visto che praticamente non cade mai nemmeno a terra, ma mostra comunque sempre sicurezza sia in uscita che con i piedi.

MORETTI: VOTO 6,5

Ci mette tanta fisicità per limitare i pochi attacchi siciliani. Prova molto solida.

DAMETTO: VOTO 7

Guida la difesa con esperienza che sia a 3 come nel primo tempo, che sia a 4 come nella ripresa. Un paio di chiusure provvidenziali. Peccato per il giallo, salterà la prossima contro l’Audace Cerignola.

CAPORALE: VOTO 6,5

Prima in mezzo, poi torna a fare il terzino sinistro nel secondo tempo, come non accadeva da tempo immemore. Mette in mezzo diversi palloni interessanti sui quali nessuno dei suoi compagni riesce ad avventarsi. In difesa chiude i varchi senza affanni.

CENTROCAMPO

CANNAVO’: VOTO 5,5

La sua duttilità permette a Buscè di cambiare con disinvoltura modulo. Inizia a destra, poi va a fare l’attaccante. Non lascia molti segni in entrambe le posizioni.

CIOTTI: VOTO 5,5

Inadeguato da mezzala nel primo tempo. Meglio da terzino destro nella ripresa, anche se non supera mai il diretto avversario. Mette in mezzo il pallone dal quale nasce il gol di Emmausso.

LANGELLA: VOTO 6

Fa enorme difficoltà a creare gioco. I centrocampisti del Siracusa lo raddoppiano quasi sempre. Non molla e resta a galla con garra ed orgoglio.

PALMIERI: VOTO 5,5

Inizia male, poi capisce che deve dar manforte a Langella in regia e nella ripresa migliora il rendimento. E’ ancora compassato.

FLORENZI: VOTO 5

Schierato esterno sinistro in un centrocampo a 5. Non è certo il suo ruolo e si vede. Nella ripresa gioca in attacco ma è lontano parente del Florenzi che conosciamo. Ci sta dopo l’infortunio.

ATTACCO

BAEZ: VOTO 6

E’ tecnicamente di un altro pianeta in confronto agli altri 21 in campo. Prova un paio di giocate che però i compagni non capiscono. Resta negli spogliatoi a fine primo tempo.

ACHOUR: VOTO 5,5

Non ha chance per provare a far male nonostante il continuo movimento nel tentativo di dilatare la difesa avversaria.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 5,5

Di buono ci sono solo i 3 punti. Il Cosenza gioca male. Fortuna vuole che il Siracusa riesca a fare anche peggio. Formazione iniziale che lascia qualche perplessità con Florenzi largo a sinistra e Ciotti mezzala. Prova ad aggiustare il tiro nella ripresa passando al 4-3-3. Bene la ritrovata tenuta difensiva. Ma anche in questo caso si attendono prove più difficili per testarne la tenuta.

SUBENTRATI

CONTILIANO: VOTO 6

Solita partita. Ordinato e senza spunti.

BERETTA: VOTO 5

Lontano parente del calciatore che per tanti anni ha fatto bene anche in Serie B. I difensori del Siracusa lo anticipano costantemente.

EMMAUSSO: VOTO 7

Due palloni toccati. Sul primo fa gol su una gaffe abbastanza clamorosa di Ferroni. Sul secondo mostra un lampo di classe sopraffina con un pallonetto sul quale il portiere del Siracusa si rifà con una grande parata. Finalmente. Era ora.

GARRITANO: SV