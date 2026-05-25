Da Caso che ha chiuso la gara tra Catanzaro e Monza in Serie B, a Gori e Crespi in gol nelle semifinali playoff di Serie C

E’ stata una serata importante quella di ieri per tre ex attaccanti del Cosenza che si sono resi protagonisti negli incontri di spareggio promozione di Serie B e di Serie C.

Caso purga il Catanzaro

Nel Monza che ha sbancato ieri il “Ceravolo” per 0-2 nella finale dei playoff per approdare in Serie A, a chiudere la gara è stato Giuseppe Caso (a sinistra nella foto) che a Cosenza ha giocato durante la stagione 2021/22 segnando 5 gol in 39 presenze comprese i playout contro il Vicenza. Durante la sua annata in rossoblù, il fantasista fu anche convocato da Roberto Mancini per uno stage della nazionale. A gennaio scorso Caso si è trasferito in prestito dal Modena al Monza dove spera di poter centrare la sua seconda promozione in Serie A dopo quella di Frosinone. Il diagonale con il quale ha battuto Pigliacelli per il raddoppio monzese ieri sera, potrebbe aver dato in tal senso una spinta decisiva.

Gori e Crespi sognano la Serie B

Altri due ex attaccanti del Cosenza però hanno vissuto una serata da incorniciare nelle semifinali playoff di Serie C. Gabriele Gori ha trovato il suo 13° centro stagionale con la maglia dell’ Ascoli nel 4-0 con il quale i bianconeri hanno sconfitto il Catania (in campo anche Rizzo Pinna, di proprietà rossoblù). Anche Gori, così come Caso, ha giocato nel Cosenza durante la stagione 2021/22, segnando 5 gol in 18 partite fino a gennaio, quando fu bloccato da un problema di salute legato al covid che lo tenne ferme fino a fine stagione. Decisivo e bellissimo il gol di Valerio Crespi. L’attaccante scuola Lazio, 21 presenze ed un gol con il Cosenza nel 2023/2024, gioca da gennaio con la maglia dell’Un ion Brescia squadra che lo ha accolto dopo una prima parte di stagione con l’Avellino. Con i lombardi Crespi ha segnato 8 gol complessivi, ma quello di ieri all’ “Arechi” di Salerno rischia di essere il più importante. Il classe 2004 ha girato in gol un cross da sinistra con una splendida sforbiciata in pieno recupero. La sua prodezza è valsa il punto del definitivo 1-1 tra Salernitana ed Union Brescia. Si deciderà tutto al ritorno.