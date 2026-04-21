Serse Cosmi fotografa con lucidità il momento della sua Salernitana nella corsa al miglior piazzamento playoff e, nel suo ragionamento, il Cosenza diventa inevitabilmente il termine di paragone.

Le parole di Serse Cosmi

«Speravo di migliorare la classifica vincendo le ultime tre. Il passo falso di Potenza ed il cammino incredibile di Cosenza e Casertana ci avevano fatto scivolare giù. La Salernitana era terza quando sono arrivato e siamo lì dove ho ripreso la squadra due mesi fa. Recriminare nel calcio è semplice, ma se avessimo gestito meglio alcune gare ci saremmo finanche ritrovati a parlare di possibile secondo posto».

La situazione in classifica ora vede favorita per il 3° posto proprio la Salernitana. I granata hanno gli stessi punti del Cosenza ed uno in più della Casertana, ma sono avanti negli scontri diretti sui lupi. Gli basterà vincere a Foggia per staccare il pass come terza. Senza dimenticare che nella lotta, a sorpresa, potrebbe ritrovarsi anche il Catania che ha incredibilmente perso un sacco di punti ed ora è avanti alle altre solo di 3 punti con una trasferta tutt’altro che semplice in casa dell’Atalanta U23.