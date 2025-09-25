Domenica si disputerà la 7ª giornata di campionato che vedrà il Cosenza impegnato in trasferta contro il Siracusa. Una sfida attesa, ma che i tifosi rossoblù non potranno seguire dal vivo sugli spalti del “Nicola De Simone”.

Le autorità competenti, infatti, hanno disposto il divieto di trasferta per i sostenitori del Cosenza, determinando la chiusura del settore ospiti. Di conseguenza, non sarà attiva la prevendita dei biglietti destinati alla tifoseria cosentina.

La decisione, volta a motivi di ordine pubblico, priverà quindi i lupi del sostegno dei propri sostenitori in una sfida importante per la classifica e il prosieguo della stagione.