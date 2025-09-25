Le autorità competenti hanno vietato la trasferta dei tifosi del Cosenza al “De Simone” di Siracusa per la gara di domenica
Domenica si disputerà la 7ª giornata di campionato che vedrà il Cosenza impegnato in trasferta contro il Siracusa. Una sfida attesa, ma che i tifosi rossoblù non potranno seguire dal vivo sugli spalti del “Nicola De Simone”.
Le autorità competenti, infatti, hanno disposto il divieto di trasferta per i sostenitori del Cosenza, determinando la chiusura del settore ospiti. Di conseguenza, non sarà attiva la prevendita dei biglietti destinati alla tifoseria cosentina.
La decisione, volta a motivi di ordine pubblico, priverà quindi i lupi del sostegno dei propri sostenitori in una sfida importante per la classifica e il prosieguo della stagione.