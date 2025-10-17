Inizia oggi la prevendita dei biglietti di Sorrento-Cosenza per i tifosi rossoblù. La gara, vista l’indisponibilità dell’impianto dei campani, si disputerà al ’’Viviani’’ di Potenza e sarà valida per la 10^ giornata del campionato di Serie C.

Vendita consentita ai residenti in Provincia

La vendita per il settore ospiti dello stadio lucano sarà consentito soltanto ai residenti della Provincia di Cosenza. Mentre i tagliandi a disposizione dei tifosi rossoblù saranno 550. La partita inizierà alle ore 14,30 di domani, sabato 18 ottobre e vedrà di fronte Sorrento e Cosenza dopo 11 anni dall’ultima volta. Allora a vincere furono i rossoneri per 1-0 grazie al gol di Musetti.