Buscè regala due novità di formazione con Dalle Mura in difesa e con l’esclusione di Garritano a centrocampo: gioca Contiliano. Campani con il castrovillarese Franco dal 1’
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Rossoblù in campo al “Viviani” di Potenza nel match contro il Sorrento. Due le novità di formazione regalate da Antonio Buscè. La prima riguarda la presenza di Dalle Mura in difesa dopo otto giornate trascorse in panchina. La seconda, più roboante, a centrocampo con l’esclusione iniziale di Garritano per Contiliano. Confermato il 4-3-3 con Florenzi e Ricciardi ai lati di Mazzocchi. Per i padroni di casa Conte scegli il 3-5-2 come modulo di partenza e si affida al tandem offensivo D’Ursi-Plescia. Da segnalare tra i campani il personalissimo derby di Franco, castrovillarese doc.
Il tabellino di Sorrento-Cosenza:
SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Fusco, Solcia, Carillo; Paglino, Franco, Cangianello, Matera, Crecco; D'Ursi, Plescia. A disp.: Del Sorbo, Potenza, Shaw, Bolsius, Esposito, Riccardi, Tonni, Russo, Santini, Colombini, Sabbatani. All.: Conte
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Dalle Mura, Ferrara; Kouan, Langella, Contiliano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. A disp: Pompei, Barone, Contiero, Cannavò, Beretta, Garritano, D’Orazio, Caporale, Ragone, Achour, Rocco. All.: Buscè
ARBITRO: Cerea di Bergamo
MARCATORI -
NOTE: Gara disputata a Potenza, spettatori circa un migliaio di cui 376 tifosi del Cosenza. Espulsi: -. Ammoniti: - Angoli: -. Recupero: -