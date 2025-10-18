Una partita dominata dalla quale per il Cosenza ottiene solo un punto. Il Sorrento strappa un pareggio segnando due reti ad una distratta difesa rossoblù nella quale Cimino è croce e delizia, prima con il gol e poi dimenticandosi di D’Ursi. A centrocampo gara buonissima di Kouan e Langella. Il migliore dei rossoblù è però Ricciardi con gol e assist.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6

Il Sorrento si affaccia due volte in area cosentina e segna due gol. Non ha colpe. Sicuro in uscita.

CIMINO: VOTO 6

Gioca in costante proiezione offensiva e festeggia il suo primo gol tra i professionisti con un grande inserimento centrale. Peccato che subito dopo si dimentichi di D’Ursi libero di calciare indisturbato in area per il pari del Sorrento.

DAMETTO: VOTO 5,5

Non ha molto lavoro visto che il Sorrento pensa praticamente solo a difendere. Prova a mettere una pezza sull’azione del gol di D’Ursi ma anche lui arriva in ritardo.

DALLE MURA: VOTO 5,5

Il Cosenza marca a zona sui corner ma il gol di Plescia capita dalle sue parti. Un po’ arrugginito dopo tanta panchina.

FERRARA: VOTO 6

Anche lui gioca per lo più nella metà campo sorrentina. Crossa tanti palloni verso l’area di casa ma spesso difetta con la mira.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 6,5

Altra prova importante. Mette muscoli e corse a disposizione della squadra. Peccato che, come spesso accade, difetti nell’ultima scelta.

LANGELLA: VOTO 7

Torna a giocare ai suoi livelli dopo un paio di gare così così. Regala l’assist per il gol di Ricciardi. Inventa anche per Cimino che però spreca. Sempre lucido nelle giocate.

CONTILIANO: VOTO 5,5

Ritrova una maglia da titolare ma è poco brillante, anche se paradossalmente migliora il rendimento con il passare dei minuti.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 7,5

C’entra poco con la categoria. Protagonista in entrambe le segnature del Cosenza con gol e assist. I difensori del Sorrento non lo prendono mai. Spacca la traversa e va vicino al gol nel secondo tempo.

MAZZOCCHI: VOTO 5,5

La linea arretrata dei campani gli riserva una marcatura asfissiante. Lui fa quel che può ma non è mai pericoloso.

FLORENZI: VOTO 5,5

Giornata nella quale, nonostante l’impegno, gli riesce abbastanza poco.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6

Il Cosenza domina la partita ma non riesce a vincerla. L’atteggiamento è sicuramente migliore in confronto ad una settimana fa. I gol presi sono brutti, anche se dovuti ad errori individuali. C’è da lavorare perché questi sono altri due punti lasciati per strada.

SUBENTRATI

CANNAVO’: VOTO 5,5

Ha sul sinistro la palla del terzo gol cosentino ma tira debolmente ed il portiere di casa si salva di piede.

GARRITANO: VOTO 5,5

Non riesce a dare alla squadra quel cambio di passo che ci si aspettava. Spreca anche lui da ottima posizione non trovando la porta.

ACHOUR: SV

BERETTA: SV