Le valutazioni dei calciatori rossoblù al termine della partita giocata oggi a Potenza contro il Sorrento e terminata con il risultato di 2-2
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Una partita dominata dalla quale per il Cosenza ottiene solo un punto. Il Sorrento strappa un pareggio segnando due reti ad una distratta difesa rossoblù nella quale Cimino è croce e delizia, prima con il gol e poi dimenticandosi di D’Ursi. A centrocampo gara buonissima di Kouan e Langella. Il migliore dei rossoblù è però Ricciardi con gol e assist.
DIFESA
VETTOREL: VOTO 6
Il Sorrento si affaccia due volte in area cosentina e segna due gol. Non ha colpe. Sicuro in uscita.
CIMINO: VOTO 6
Gioca in costante proiezione offensiva e festeggia il suo primo gol tra i professionisti con un grande inserimento centrale. Peccato che subito dopo si dimentichi di D’Ursi libero di calciare indisturbato in area per il pari del Sorrento.
DAMETTO: VOTO 5,5
Non ha molto lavoro visto che il Sorrento pensa praticamente solo a difendere. Prova a mettere una pezza sull’azione del gol di D’Ursi ma anche lui arriva in ritardo.
DALLE MURA: VOTO 5,5
Il Cosenza marca a zona sui corner ma il gol di Plescia capita dalle sue parti. Un po’ arrugginito dopo tanta panchina.
FERRARA: VOTO 6
Anche lui gioca per lo più nella metà campo sorrentina. Crossa tanti palloni verso l’area di casa ma spesso difetta con la mira.
CENTROCAMPO
KOUAN: VOTO 6,5
Altra prova importante. Mette muscoli e corse a disposizione della squadra. Peccato che, come spesso accade, difetti nell’ultima scelta.
LANGELLA: VOTO 7
Torna a giocare ai suoi livelli dopo un paio di gare così così. Regala l’assist per il gol di Ricciardi. Inventa anche per Cimino che però spreca. Sempre lucido nelle giocate.
CONTILIANO: VOTO 5,5
Ritrova una maglia da titolare ma è poco brillante, anche se paradossalmente migliora il rendimento con il passare dei minuti.
ATTACCO
RICCIARDI: VOTO 7,5
C’entra poco con la categoria. Protagonista in entrambe le segnature del Cosenza con gol e assist. I difensori del Sorrento non lo prendono mai. Spacca la traversa e va vicino al gol nel secondo tempo.
MAZZOCCHI: VOTO 5,5
La linea arretrata dei campani gli riserva una marcatura asfissiante. Lui fa quel che può ma non è mai pericoloso.
FLORENZI: VOTO 5,5
Giornata nella quale, nonostante l’impegno, gli riesce abbastanza poco.
ALLENATORE
BUSCE’: VOTO 6
Il Cosenza domina la partita ma non riesce a vincerla. L’atteggiamento è sicuramente migliore in confronto ad una settimana fa. I gol presi sono brutti, anche se dovuti ad errori individuali. C’è da lavorare perché questi sono altri due punti lasciati per strada.
SUBENTRATI
CANNAVO’: VOTO 5,5
Ha sul sinistro la palla del terzo gol cosentino ma tira debolmente ed il portiere di casa si salva di piede.
GARRITANO: VOTO 5,5
Non riesce a dare alla squadra quel cambio di passo che ci si aspettava. Spreca anche lui da ottima posizione non trovando la porta.
ACHOUR: SV
BERETTA: SV