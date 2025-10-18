Sono 22 i convocati del Cosenza per la partita di oggi pomeriggio al ’’Viviani’’ di Potenza contro il Sorrento. Le due squadre si affronteranno per a 10^ giornata di campionato. Al lungodeente Kourfalidis, si aggiungono le assenze di Begheldo e di Arioli, entrambi assenti anche contro l’Atalanta U23. Forfait dell’ultima ora invece per Jahce Novello. L’attaccante australiano ha accusato un problemino della rifinitura e non è nemmeno stato convocato.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda la formazione, appurato che Buscè non si discosterà dal solito 4-3-3, davanti a Vettorel, coppia centrale confermata con Dametto e Caporale. Dubbi invece sugli esterni. Dovrebbero però ritrovare una maglia dall’inizio sia Cimino a destra che Ferrara a sinistra. In mezzo al campo probabile la conferma dei soliti Kouan, Langella e Garritano. Anche se Contiliano scapita e troverà minuti nel secondo tempo. In attacco certi Mazzocchi e Florenzi. Per l’ultimo posto ballottaggio aperto tra Ricciardi, favorito, e Cannavò.

I convocati del Cosenza

Portieri

22 Vettorel

1 Pompei

Difensori

2 Cimino

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

33 Ferrara

Centrocampisti

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

21 Ragone

28 Kouan

34 Florenzi

77 Langella

Attaccanti

9 Beretta

23 Achour

30 Mazzocchi