L’allenatore del Cosenza convoca 22 uomini per la gara di oggi pomeriggio a Potenza. Assente dell’ultima ora l'attaccante Novello
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Sono 22 i convocati del Cosenza per la partita di oggi pomeriggio al ’’Viviani’’ di Potenza contro il Sorrento. Le due squadre si affronteranno per a 10^ giornata di campionato. Al lungodeente Kourfalidis, si aggiungono le assenze di Begheldo e di Arioli, entrambi assenti anche contro l’Atalanta U23. Forfait dell’ultima ora invece per Jahce Novello. L’attaccante australiano ha accusato un problemino della rifinitura e non è nemmeno stato convocato.
La probabile formazione del Cosenza
Per quel che riguarda la formazione, appurato che Buscè non si discosterà dal solito 4-3-3, davanti a Vettorel, coppia centrale confermata con Dametto e Caporale. Dubbi invece sugli esterni. Dovrebbero però ritrovare una maglia dall’inizio sia Cimino a destra che Ferrara a sinistra. In mezzo al campo probabile la conferma dei soliti Kouan, Langella e Garritano. Anche se Contiliano scapita e troverà minuti nel secondo tempo. In attacco certi Mazzocchi e Florenzi. Per l’ultimo posto ballottaggio aperto tra Ricciardi, favorito, e Cannavò.
I convocati del Cosenza
Portieri
22 Vettorel
1 Pompei
Difensori
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
33 Ferrara
Centrocampisti
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
21 Ragone
28 Kouan
34 Florenzi
77 Langella
Attaccanti
9 Beretta
23 Achour
30 Mazzocchi