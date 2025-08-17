In zona Cesarini, infatti, il portiere pugliese Piana è super prima su Begheldo e poi su Cimino. Gli uomini di Buscè eliminati dalla Coppa Italia

Il Cosenza viene eliminato dalla Coppa Italia di Lega Pro dal Monopoli, decisivo nella ripresa il gol di Tirelli al minuto 15. Gli uomini di Buscè hanno retto bene il campo in avvio. Sterile, tuttavia, il largo possesso palla effettuato dai rossoblù. Gli ospiti sul finale di partita sono andati vicinissimi al gol del pareggio, ma super è stato il pipelet di casa. L’allenatore silano, al netto del mercato, ha tratto valide indicazioni per il proseguo. Ma, per cullare le ambizioni di un immediato ritorno in Serie B, serve molto (decisamente molto) di più.

Monopoli-Cosenza, avanti i pugliesi in Coppa Italia

Alla mezzora Bruschi dilapida un’occasione colossale graziando Vettorel, ormai battuto, calciando fuori. Bene Barone a sinistra, ma non trova i compagni a centro area quando scodella in mezzo palloni interessanti. Nella ripresa Mazzocchi spreca il vantaggio, poi il tecnico del Monopoli Colombo cambia volto al match con i cambi.

Fall e Tirelli mandano in difficoltà la retroguardia dei Lupi e proprio quest’ultimo trova la rete del passaggio del turno raccogliendo un assist di Viteritti. Imputato poi fallisce il raddoppio e per poco l’erorre non costa caro. In zona Cesarini, infatti, il portiere pugliese Piana è decisivo prima su Begheldo e poi su Cimino.