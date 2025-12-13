Il Cosenza torna da Trapani con un punto tutto sommato giusto che permette ai rossoblù di rimanere al 3° posto in classifica. Vettorel è autore di diverse parate importanti, Dametto soffre Grandolfo. A centrocampo altro assist per Kouan, Garritano molto ispirato. In attacco si sblocca Beretta, mentre Ricciardi e Florenzi vanno a sprazzi.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 7

Due grandi parate su Grandolfo permettono al Cosenza di non andare sotto. Decisivo anche nella ripresa sul cross radente di Canotto. Non può nulla sul gol. Da rivedere su qualche uscita.

CANNAVO’: VOTO 6

Poco reattivo in occasione del gol di Canotto. Ma prima e dopo è sempre sul pezzo e spinge anche con buona continuità.

DAMETTO: VOTO 5,5

Soffre la mobilità di Grandolfo che gli scappa un paio di volte in apertura. Non riesce ad accorciare in tempo su Canotto in occasione del gol. Tuttavia si riprende con il passare dei minuti e nel secondo tempo non sbaglia nulla.

CAPORALE: VOTO 6

Partita solida e quantitativa. Bada al sodo e fa bene.

FERRARA: VOTO 5,5

Kirwan e Ciotti lo costringono a rimanere molto basso. Svolge il compitino ma supera pochissime volte la metà campo.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 6,5

E’ suo l’assist per il gol di Beretta. Prova a far male al Trapani con qualche incursione centrale. Recupera tanti palloni ma nel finale nel perde uno sanguinosissimo.

LANGELLA: VOTO 6

Bel duello a centrocampo con Carriero e Marcolini. Il giallo lo limita un po’. Nella ripresa per poco non sorprende i granata con un colpo di testa.

GARRITANO: VOTO 7

Ispiratissimo. Fa partire l’azione del gol, inventa ed è indecifrabile per la difesa trapanese quando si inserisce anche in prima linea. Cala nella ripresa ma resta comunque tra i migliori.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 6,5

Primo tempo così così, ripresa buonissima. Quando ha spazio per scatenare i cavalli che ha nelle gambe, è imprendibile per i difensori del Trapani. Galeotti gli nega il gol in rovesciata sul finale di gara.

BERETTA: VOTO 6,5

Prima gioia con la maglia del Cosenza. Dopo il gol gioca più sciolto. Abile nel gioco di sponda, anche se non riesce più a rendersi pericoloso in area avversaria.

FLORENZI: VOTO 5,5

Si accende a sprazzi. Quando lo fa i difensori del Trapani vanno in bambola. Peccato che non riesca ad essere continuo nelle sue giocate.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6

Sceglie ancora Beretta che lo ripaga con il primo gol in maglia rossoblù. La partita a scacchi con Aronica finisce in parità, perché il Trapani è comunque un avversario di valore. Nella ripresa la sua squadra tiene in mano il pallino del gioco ma non riesce mai a sfondare. Forse avrebbe potuto giocare la carta Achour un po’ prima.

SUBENTRATI

CONTILIANO: VOTO 6

Bravo a recuperare un pallone perso ed a stoppare sul nascere un possibile pericolo in contropiede del Trapani.

ACHOUR: SV