La società di Mario Giuffredi richiama un mandato del 30 luglio 2024 legato al trasferimento del calciatore, impostato come prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni
PHOTO
Il nome di Gennaro Tutino torna al centro di una vicenda extracampo che coinvolge il Cosenza. Nella giornata di 16 febbraio 2026, infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport ha comunicato di aver ricevuto un’istanza arbitrale presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., società riconducibile all’agente sportivo Mario Giuffredi, nei confronti del Cosenza.
Alla base dell’iniziativa, come riportato nella nota, c’è un contratto di mandato stipulato in data 30 luglio 2024: con quell’accordo il club rossoblù avrebbe conferito alla MARAT l’incarico di curare i propri interessi in merito al trasferimento delle prestazioni sportive di Tutino verso un terzo club.
Nel dettaglio, la comunicazione fa riferimento a una formula di trasferimento a titolo temporaneo, con la previsione di un obbligo di riscatto per la società cessionaria, destinato a trasformare la cessione da temporanea a definitiva al verificarsi di determinate condizioni.