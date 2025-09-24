Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata contro il Giugliano, valida per la 6^ giornata di campionato, e terminata con il risultato di 4-1
Tutto facile per il Cosenza, al quale basta un grande secondo tempo per avere la meglio di un non irresistibile Giugliano. Una volta sbloccata la gara con Cannavò, i rossoblù giocano sulle ali dell’entusiasmo e dominano i campani che cadono ancora con le reti di Mazzocchi, Garritano su rigore e Ricciardi. Nel finale il gol della bandiera ospite. In difesa è Dametto il migliore. A centrocampo Garritano è protagonista. Bene gli attaccanti.
DIFESA
VETTOREL: VOTO 6
Ordinaria amministrazione. Il Giugliano segna nel primo ed unico tiro nello specchio.
CIMINO: VOTO 6
D’Agostino lo attacca pochissimo. E’ libero di sgroppare in avanti ed accompagnare l’azione. Il gol del Giugliano arriva dalla sua zona. Avrebbe dovuto fare meglio.
DAMETTO: VOTO 7
Comanda con puntualità il reparto. Bravo anche a sventagliare in avanti. Lo spauracchio Nepi deve girare al largo perché stasera non la vede mai.
CAPORALE: VOTO 6,5
Così come il suo compagno di reparto, gioca una buona gara. Non lo superano mai nei duelli e tiene sempre alta la concentrazione.
D’ORAZIO: VOTO 7
Come a Caserta. Primo tempo di controllo nel quale rimane anche troppo sulle sue. Secondo di spinta. Si regala il terzo assist in tre partite.
CENTROCAMPO
KOUAN: VOTO 6
Tanto generoso quanto impreciso. Non è brillante ma ci mette comunque fisicità e porta a casa la pagnotta.
LANGELLA: VOTO 6
Fa girare la palla con meno velocità del solito. Tiene bene la posizione, non domina come nelle altre occasioni, ma contro questo Giugliano va bene anche così.
GARRITANO: VOTO 7
Si accende nella ripresa. Dal suo piede nasce il secondo gol. Poi trasforma con freddezza il calcio di rigore per il suo secondo gol in due partite.
ATTACCO
CANNAVO’: VOTO 7
Dopo un primo tempo nel quale non ne azzecca molte, diventa protagonista nella ripresa. Due stacchi imperiosi che valgono due gol: uno è tutto suo. Ed è il primo in rossoblù.
MAZZOCCHI: VOTO 7
Indice di pericolosità alta quando ha la palla tra i piedi. Anche spalle alla porta trova sempre il modo per liberare qualche suo compagno al tiro. Sontuoso l’assist di suola a Florenzi nel primo tempo. Nella ripresa segna il gol con un tocco di rapina.
FLORENZI: VOTO 6
E’ comunque l’uomo in grado di creare sempre superiorità ogni volta che si accende. Avrebbe potuto fare meglio nel primo tempo, a tu per tu con il portiere avversario.
ALLENATORE
BUSCE’: VOTO 7
Poco turnover, come previsto. Ma Cannavò lo ripaga con una buona prova. Una volta sbloccata la gara diventa facile. Bravo lui a tenere alta la concentrazione dei suoi e a dare spazio nel finale a tanti giovani della rosa.
SUBENTRATI
RICCIARDI: VOTO 7
Entra fresco ed è imprendibile per i difensori del Giugliano. Segna il suo secondo gol stagionale con un bel diagonale in campo aperto.
ACHOUR: VOTO 6,5
Protagonista nel quarto gol del Cosenza. Ruba palla, strappa e serve l’assist a Ricciardi.
