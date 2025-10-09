William Viali, ex allenatore del Cosenza per ben due volte, ha parlato nel corso della trasmissione “A tutta C” su TMW Radio. Ecco le parole sui rossoblù.

Le parole di Viali sul Cosenza

«Conosco bene quell’ambiente e ammetto che avevo qualche dubbio, vista la retrocessione e la contestazione verso Guarascio. Però conosco anche alcuni ragazzi rimasti, come Florenzi, Mazzocchi e D’Orazio: hanno qualità tecniche e morali di livello superiore. L’allenatore, giovane ma preparato, è stato bravo a non farsi condizionare dalle tensioni esterne e a mantenere il gruppo concentrato. Stanno lavorando bene e sono felice per loro. È un grande merito di Buscè non farsi intossicare dall’esterno, perché è difficile mantenere la rotta in un contesto complicato. È stato bravo a condividere con i suoi giocatori il focus giusto e a concentrarsi sul campo, in un campionato dove il livello è davvero alto».