La Polizia Municipale, per la partita Cosenza-Siracusa, valevole per il campionato di serie C, in programma martedì 10 febbraio, alle ore 20,30, allo Stadio San Vito- Marulla, ha emanato un’ordinanza per motivi di ordine pubblico e per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo. Il provvedimento della Polizia Municipale è motivato, inoltre, con la necessità di ottemperare alla richiesta, da parte della Questura, di adottare una specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia.

La Polizia Municipale ha pertanto istituito, per martedì 10 febbraio, al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva: il divieto di transito, veicolare e pedonale, eccetto i mezzi autorizzati, limitatamente al passaggio delle squadre, presumibilmente tra le ore 18,30 e le ore 20,30 e tra le ore 22,00 e le ore 24,00 e comunque secondo le necessità contingenti su viale Magna Grecia e via Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura delle strade istituiti con il provvedimento della Polizia Municipale, in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze. La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi: i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi; i veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-Panebianco; i veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G. Marconi-Via Degli Stadi; i pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.