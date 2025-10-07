Nonostante i quarant’anni compiuti, Benito Amendola non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’attaccante di San Lucido, che nel corso della sua carriera ha indossato numerose maglie e realizzato centinaia di gol tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, oggi si trova senza squadra ma con la solita voglia di rimettersi in gioco. Nelle ultime stagioni ha segnato caterve di gol con le maglie di DB Rossoblù Città di Luzzi, Brutium Cosenza, Amantea e Luzzese. Ora si allena da solo per farsi trovare pronto. Lo abbiamo raggiunto per capire il suo momento e le prospettive per il futuro.

Le parole di Amendola

«Ho voglia di trovare una società seria fatta da persone che mi stimino come calciatore e come uomo, in modo da poter ricambiare al massimo la loro fiducia. Fisicamente sto benissimo e non vedo l’ora di ripartire. E sono consapevole sto bene posso dare ancora molto. Ma ovviamente non parlo solo a livello fisico. Parlo di tranquillità mentale che solo un ambiente che ti dia la giusta tranquillità riesce a trasmetterti. I miei migliori anni infatti sono sempre stati quelli in cui ho trovato questi fattori che sto ricercando anche stavolta. A prescindere dalla categoria».