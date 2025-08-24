Social
Dilettanti

Promozione, lo Scalea esonera Antonio Germano: in panchina promosso il vice Scoppetta

Il tecnico paga la sconfitta di ieri in casa della Morrone. Dopo la sosta i biancostellati, impegnati nella corsa salvezza, faranno visita al Sersale
Redazione
Promozione, lo Scalea esonera Antonio Germano: in panchina promosso il vice Scoppetta
Dilettanti

La DB Rossoblù Luzzi alla ricerca del nuovo allenatore. E quattro calciatori pronti a salutare

Due i nomi favoriti per la panchina della squadra luzzese. Intanto Foderaro, Leta, Casella e Mascaro sono pronti a salutare.
Redazione
La DB Rossoblù Luzzi alla ricerca del nuovo allenatore. E quattro calciatori pronti a salutare
Dilettanti

Juvenilia Roseto, le partite arrivano fino in Argentina

Le gare di Promozione disputate dalla compagine ionica finiscono in diretta sul web per essere seguite dai parenti dei tanti sudamericani presenti in rosa
Francesco La Luna
Juvenilia Roseto, le partite arrivano fino in Argentina
Dilettanti

Da AC Morrone ad AC PLM Morrone: ampliamento societario per i granata

La Morrone cambia denominazione visto l'ingresso di un nuovo gruppo dirigenziale in arrivo dalla Valle del Savuto. I granata rinnovano le loro ambizioni.
Alessandro Storino
Da AC Morrone ad AC PLM Morrone: ampliamento societario per i granata

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Dilettanti

Nuova Grisolia, si punta in alto: Guaglianone è il nuovo Direttore Sportivo

La squadra tirrenica, che giocherà in Seconda Categoria, punta ad un campionato di vertice affidandosi all'esperienza di Francesco Guaglianone.
Dilettanti

Santino Spadafora è tornato, le lacrime del bomber cosentino dopo aver sconfitto il cancro

L'attaccante ha portato alla vittoria la Nuova Roggiano nella gara contro la Brutium Cosenza. Ma la rete che ha segnato al 97’ vale tutta una vita: «Pensavo che per me tutto fosse finito. Ora mi godo ogni giorno come un dono»
Dilettanti

La Morrone ritrova il sorriso, per la Paolana è ancora notte fonda (3-1)

La Morrone vince contro la Paolana nella 5^ giornata del campionato d'Eccellenza. Per i granata segnano due gol Bilotta ed uno Nicoletti.
Dilettanti

Morrone-Trebisacce 1-1, in Coppa Italia vanno avanti i giallorossi

In virtù del successo per 3-0 maturato all'andata, il Trebisacce elimina la Morrone in Coppa Italia e si qualifica per i Quarti di Finale.
Dilettanti

Morrone, altro stop. La ReggioRavagnese si impone per 2-0

Inizio da dimenticare per la Morrone.La squadra cosentina ha finora collezionato un solo punto in quattro giornate di campionato.
Dilettanti

Petrucci saluta la Paolana: «Grazie a tutti, per sempre nel mio cuore»

Riccardo Petrucci saluta la Paolana, squadra che lo ha esonerato due giorni fa: «Quello fatto dal 5 agosto equivale ad un campionato vinto».
Dilettanti

Paolana, esonerato Petrucci. Due i nomi per la sostituzione

Salta una panchina del campionato d'Eccellenza. La Paolana infatti ha deciso di esonerare il tecnico Riccardo Petrucci dopo 3 giornate di campionato.
Dilettanti

Quando il preparatore atletico è donna, Martina fa correre il Ve Rende: «Cresciuta a pane e calcio» | VIDEO

Dottoressa di Scienze Motorie e dello Sport e studentessa della facoltà di Fisioterapia, all’ultimo anno per la giovane cosentina non si tratta della prima esperienza
Dilettanti

VE Rende, la firma di Gaudio sulla vittoria con la Vigor: «Gol di destro? Di solito segno col sinistro»

Il racconto dell'azione che ha portato alla rete decisiva del numero 20 biancorosso
Dilettanti

La Morrone ko a Trebisacce. I giallorossi ipotecano il pass per i Quarti (3-0)

Oggi pomeriggio si sono giocate le gare valevoli per l'andata degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Dilettanti. La Morrone va ko a Trebisacce.
Dilettanti

Pellegrino, Sindaco di Amantea: «Vi spiego la situazione dei due stadi»

Il comunicato stampa diramato dal Sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, con il quale spiega la situazione degli stadi cittadini.
Dilettanti

Morrone, ottimo punto in trasferta. Contro la Vigor Lamezia finisce 0-0

La Morrone, nella 2^ giornata del campionato d'Eccellenza, blocca la corazzata Vigor Lamezia sullo 0-0 anche grazie alle tante parate di Pellegrino.
Dilettanti

Brutto inizio per la Morrone. I granata cedono alla Palmese (0-1)

La Morrone perde in casa nell'esordio in campionato. A superare i granata sono i reggini della Palmese con un gol a fine primo tempo.
Dilettanti

Morrone, la carica di Perrelli: «Voglio giocare e farmi trovare pronto»

Il giovane centrocampista della Morrone è un figlio d'arte: suo padre è Maurizio, vecchia conoscenza anche del Cosenza tra le altre.
Dilettanti

Promozione, Amantea-Cassano a porte chiuse: la decisione del Prefetto

La partita, valevole per la 1^ giornata del campionato regionale di Promozione, si giocherà domani allo stadio "Provenzano" di San Lucido.
Dilettanti

Morrone: iniziativa per la prevenzione delle dipendenze con il Ser.D

La U.O.C. Ser.D di Cosenza ieri ha fatto visita alla Morrone per incontrare i tanti giovani tesserati granata: ecco com'è andata.
Dilettanti

Niente da fare per Bandecchi, la Reggina riparte dal gruppo "La Fenice"

Il nuovo corso degli amaranto porta la firma del gruppo imprenditoriale che possiede l'Università Telematica Catania
Dilettanti

La nuova Reggina riparte dall'ex patron della Ternana: ecco Bandecchi

Le riserve sono state sciolte poco dopo le 14, con una comunicazione giunta dallo stesso sindaco Brunetti
Dilettanti

La Nuova Reggina riparte da Taibi e Belardi? L'ex diesse: «Pronto a dire sì»

L'ex portiere nel corso della conferenza stampa ha raccontato cosa avvenne dopo la vittoria contro l'Ascoli
Dilettanti

Riccardo Petrucci nuovo allenatore della Paolana: nei prossimi giorni la presentazione di società e staff

Il presidente Franco Marcone a breve renderà noti i nomi dei giocatori che entreranno a far parte della compagine calcistica
