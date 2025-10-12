La PLM Morrone torna al successo. Lo fa nella 5^ giornata del campionato di Promozione grazie al 3-0 inflitto oggi pomeriggio all’Union Kroton, squadra ancora ferma al palo in classifica, che oggi ha resistito fino all’inizio del secondo tempo, per poi cadere sotto i colpi di Amendola (doppietta) ed Aiello. Grazie a questi 3 punti i ragazzi di mister Lorenzo Stranges si mettono alle spalle il ko della settimana scorsa contro il Cassano Sybaris e salgono a quota 10 in classifica, al 4° posto in classifica ed a -3 dalla vetta occupata dal Corigliano.

Nel primo tempo gli ospiti resistono all’assalto granata

La partita si apre con una PLM Morrone subito pericolosa: al 2’ Nicoletti mette in mezzo un cross preciso per Brandalisse, che controlla e calcia verso il primo palo, ma Campoverde è attento e respinge. Passa un solo minuto e, al 3’, ancora Nicoletti conquista un rimpallo sulla trequarti e prova il tiro, che termina di poco alto. Al 22’ altra occasione per i padroni di casa: cross dalla destra di Nicoletti, sul quale Amendola cerca l’incrocio ma la palla esce di poco. Nello stesso minuto si fa vedere anche l’Union Kroton con Torres, bravo a saltare due uomini e tentare la conclusione dalla distanza, bloccata senza problemi da Palermo. Al 28’ Brandaisse sfonda sulla sinistra e mette un cross pericoloso in area; si accende una mischia e Amendola prova il tap-in, ma la sfera sorvola la traversa di un soffio. Due minuti dopo, al 30’, ancora Brandalisse protagonista: salta due avversari e calcia con potenza, ma il tiro è centrale e Campoverde respinge. Grande occasione al 33’, quando Amendola pennella un cross morbido dalla linea di fondo per Nicoletti, che colpisce di testa a botta sicura: miracoloso l’intervento del portiere, che ci arriva con la punta delle dita. Un minuto più tardi, al 34’, Mazzei raccoglie una seconda palla e prova la conclusione da fuori, trovando ancora pronto l’estremo difensore ospite. Al 36’ è l’Union Kroton a rendersi pericoloso: dopo un paio di rimpalli la palla arriva a Torres, che calcia trovando però un attento Palermo. Primo tempo che, nonostante la netta supremazia granata, si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa la PLM Morrone dilaga

Nel secondo tempo la PLM Morrone cambia passo e al 6’ sblocca il risultato: splendida percussione di Sarpa sulla destra, cross al centro di Nicoletti e colpo di testa vincente di Amendola che firma l’1-0. Al 13’ prova a reagire l’Union Kroton con un tiro da fuori di Gerace, ma Palermo blocca senza difficoltà. Passa appena un minuto, al 14’, e la PLM Morrone raddoppia ancora con Amendola: Nicoletti parte in contropiede e serve un cross perfetto, una deviazione inganna il portiere e per l’attaccante è un tap-in comodo. Doppietta personale e 2-0. Al 25’ Amendola sfiora la tripletta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone gli arriva al limite, ma la conclusione termina alta. Il tris è nell’aria ed arriva al 29’: Mazzei dalla sinistra pennella un cross perfetto per Aiello, che si inserisce bene e di testa firma il 3-0. Nel finale, al 39’, occasione per il poker con il neoentrato Pisani, servito splendidamente da Nicoletti: l’attaccante si presenta solo davanti al portiere ma conclude a lato. E’ l’ultima chance di una gara che nel finale vede mister Stranges regalare l’esordio ai due giovani 2008 della cantera Alessio De Luca e Giuseppe Pio Sasso.

Il tabellino di PLM Morrone-Union Kroton 3-0

PLM Morrone: Palermo, Riga, Aiello, Munoz (dal 29’st Raimondo), Talarico, Sarpa (dal 39’st De Luca), Mazzei, Brandalisse (dal 18’ st Diaz), Amendola (dal 31’st Pisani), Nicoletti (dal 39’st Sasso), Gigliotti. A disposizione: Imbroinise, Pansera, Pagliuso. Allenatore: Stranges.

Union Kroton: Campoverde, Vona (dal 18’st Ventura), Visciglia, Gutierrez, Cosentino, Kabran (dal 34’st Donadio), Maggio, Ortiz (dal 27’st Guerriera), Torres, Gerace (dal 31’st Riganello), Malena (dal 10’pt Monterosso). A disposizione: Parrotta, Gregoraci, Policastrese, Compagnone. Allenatore: Orto.

Arbitro: Dioguardi di Rossano (Pallone – Rocca di Cosenza)

Marcatori: 6’st e 14’st Amendola, 29’st Aiello

Note: spettatori 150 circa. Giornata serena. Ammoniti: Ortiz, Maggio, Torres (UK). Calci d’angolo: 8-3. Minuti di recupero: 2 pt, 4 st.