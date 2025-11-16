La PLM Morrone batte l’Amantea per 1-0 nella 10^ giornata del campionato di Promozione e continua a correre nelle zone altissime della classifica. Il gol di Pisani, il primo con la maglia granata, decide una gara dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Stranges, che restano saldamente al 3° posto a -2 dalla capolista Mesoraca ed a -1 dal Corigliano secondo. Una vittoria pesante, costruita con gioco, intensità e un numero impressionante di occasioni spesso stoppate all'ultimo dal portiere ospite Pasqua, assoluto protagonista della partita.

Il gol arriva nel primo tempo

La PLM Morrone parte forte. Dopo appena due minuti Nicoletti sfiora il vantaggio, liberato davanti al portiere da una sponda intelligente, ma il suo tocco termina di un soffio largo. Al 21' Gigliotti recupera palla e crossa per Nicoletti, che prova la conclusione di prima: traiettoria alta. Il gol arriva qualche minuto più tardi. Al 29' Nicoletti sfonda ancora a destra e mette un cross rasoterra perfetto: Pisani attacca la palla da centravanti vero e insacca l’1-0. La squadra di Stranges continua a macinare gioco e al 40' va vicinissima al raddoppio: corner di Gigliotti, stacco di Talarico e salvataggio sulla linea. Un minuto dopo stessa scena, con la sponda di Pisani per Talarico e ancora un difensore a respingere sulla linea. Si torna negli spogliatoi sull'1-0.

Nel secondo tempo Pasqua è il protagonista

Nella ripresa la musica non cambia. Al 12' Mazzeri calcia al volo sugli sviluppi di una punizione, palla di poco larga. Al 20' Nicoletti guida un altro contropiede perfetto, serve Brandalisse che calcia di prima trovando la risposta di Pasqua, che da qui in poi diventa protagonista assoluto. Il portiere dell’Amantea para tutto: al 22' respinge un tiro dal limite di Brandalisse, al 24' si oppone a Mazzei lanciato da Amendola, al 40' compie un miracolo su Nicoletti che aveva calciato di controbalzo su assist dello stesso Amendola. Un minuto più tardi ancora Pasqua, questa volta di piede, dice no a Nicoletti sugli sviluppi di un angolo di Raimondo. All’ennesimo corner, Talarico si ritrova da solo ma la mette larga. Al 43' Amendola pesca Nicoletti che calcia a botta sicura, Pasqua para ancora. Nel finale viene anche annullato per fuorigioco un gol di Amendola che avrebbe chiuso la partita. Finisce 1-0 per una PLM Morrone brillante e dominante, nonostante il risultato finale potrebbe far pensare il contrario.

La dedica a Salvatore Garritano

Al termine della gara, il presidente Raffaele Pizzino ha voluto dedicare personalmente la vittoria al Salvatore Garritano, storico calciatore cosentino, figura amatissima ed amico fraterno del numero uno della PLM Morrone, venuto a mancare, com'è noto, in settimana.

«Questa vittoria è per te, Salvatore. Per ciò che sei stato e continui a essere per tutti noi. Un esempio di bontà, di educazione, di stile, di amore per lo sport e per la vita. La PLM Morrone oggi vince anche con il tuo sorriso nel cuore. Non ti dimenticheremo mai».

Il tabellino di PLM Morrone-Amantea 1-0

PLM Morrone: Palermo, Talarico, Scarnato, La Torre, Sarpa, Gigliotti (dal 26'st Riga), Munoz, Mazzei (dal 36'st Raimondo), Brandalisse (dal 26'st Caligiuri), Pisani (dal 32'st Amendola), Nicoletti. A disposizione: Imbroinisi, Diaz, De Luca, Pansera, De Napoli. Allenatore: Stranges

Amantea: Pasqua, Chianello, Barrochello, Vicens (dal 4'st Trento, Genta, Orrico, Barbieri, Balbuena, Benitez (dal 30'st Trovato), Anchaba (dal 20'st De Pascale), De Stefano (dal 4'st Bruno). A disposizione: Russo, Lindia, Perri, Chiarello, Cekaj, Bruno. Allenatore: Pirillo

Arbitro: De Marco di Crotone (Pallone di Cosenza - Brasacchio di Crotone)

Marcatore: 29' Pisani

Note: giornata serena, spettatori 200 circa. Ammoniti: Gigliotti (PLM), Pasqua (A). Calci d'angolo: 9-2. Minuti di recupero: 2 pt, 5 st