Prima sconfitta stagione per la PLM Morrone. I granata si fermano a Morano Calabro, campo odierno del Cassano Sybaris, nella 4^ giornata del campionato di Promozione. Anche oggi, così come ad Acri, dove la gara terminò in pareggio, i ragazzi di mister Stranges pagano qualche errore difensivo di troppo, con i padroni di casa bravi ad approfittarne ed a vincere la gara per 4-2, grazie soprattutto alle due reti segnate ad inizio ripresa che hanno di fatto tagliato le gambe alla PLM Morrone. In classifica i granata restano fermi a 7 punti e scendono così al 6° posto.

Spettacolare primo tempo

Pronti via e la PLM Morrone va già vicino al gol. Imbucata centrale per Nicoletti che si incunea tra le maglie della retroguardia cassanese e tira di giustezza. Bravo Michelutti ad allungarsi e deviarla quel tanto che basta per evitare che la palla si infili in rete. Al 7' rete annullata ai granata. Nicoletti per Amendola, tiro al volo dell'attaccante che si infila in gol, ma la sig.ra Ruberto alza la bandierina e rende tutto vano. Continua la spinta della PLM Morrone al 17' con il tentativo dalla distanza di Nicoletti, ben controllato da Michelutti. Al 21' è la volta di Brandalisse che ci prova su calcio piazzato ma non trova lo specchio della porta avversaria. Tra il 35' ed il 38', in tre minuti, botta e risposta tra le due squadre. Dapprima è la PLM Morrone a trovare il vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Amendola, assegnato dopo un fallo di mani in area di casa, subito dopo il Cassano Sybaris pareggia con Cecreta che in mischia, dopo un corner, trova il guizzo vincente, batte Palermo e riporta la gara sull'1-1. Al 43' i padroni di casa completano l'opera. Splendida azione sulla sinistra di Lopez Bonsignori, cross al centro per Acosta Mendez che di testa, si inserita in mezzo alla difesa granata, e la gira in gol. Il primo tempo però è tutt'altro che finito. Proprio sul gong infatti, la PLM Morrone trova il pareggio. Cross al bacio di Raimondo per lo stacco aereo di Amendola che la mette nell'angolino di testa, firmando così la sua doppietta personale. Si torna negli spogliatoi con uno spumeggiante 2-2.

Il Cassano Sybaris si allunga nella ripresa

La ripresa, giocata tutta sotto un diluvio che ha reso pesantissimo il terreno del “Gaetano Scorza” di Morano Calabro, si apre così come si era chiuso il primo tempo. Ovvero con un gol. Questa volta è il turno del Cassano Sybaris dopo 2 minuti. Altra grande azione sulla sinistra di Lopez Bonsignori ed altro assist, questa volta sul secondo palo, dove Cecreta è reattivo e di testa la mette in rete. Al 9' incursione centrale di Brandalisse che però calcia centralmente. Al minuto 11 il Cassano Sybaris allunga. Grande azione dei padroni di casa conclusa al meglio dal tiro di Diabate Kone che porta la gara sul 4-2. La reazione della PLM Morrone non c'è ed i granata si fanno vedere solo con un piazzato di Mazzei che termina alto al 19'. Alla mezz'ora ci vuole un ottimo intervento di Palermo per evitare che Acosta Mendez segni ancora per il Cassano Sybaris. L'ultimo sussulto della PLM Morrone arriva al 36' quando Mazzei non trova lo specchio al termine di una bella azione corale. Nel finale si gioca abbastanza poco. Il Cassano Sybaris controlla agevolmente gli attacchi della PLM Morrone e la gara si chiude così sul 4-2.

Il tabellino di Cassano Sybaris-PLM Morrone 4-2