Grande partecipazione e commozione, stamani a Matera, per l'ultimo saluto ad Angela Buccico, l'avvocata materana di 55 anni morta nell'incidente aereo avvenuto il 16 agosto in Calabria. In tanti hanno partecipato ai funerali celebrati nel Santuario di San Francesco di Paola, stringendosi attorno alla famiglia. Molta gente non è riuscita ad entrare in chiesa ed ha atteso al di fuori. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, gli assessori regionali alla Salute, Cosimo Latronico, e alle Attività produttive, Francesco Cupparo, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Bardi ha parlato di «una grande tragedia», rinnovando la vicinanza sua e della Regione alla famiglia Buccico in questo momento di dolore. Buccico, figlia dell'ex sindaco e senatore Nicola e sorella dell'attuale vicesindaco Rocco, viaggiava a bordo dell'ultraleggero insieme al pilota Carlo Arnulfo, avvocato romano di 64 anni.

I due, secondo quanto emerso dall'autopsia, sono morti sul colpo nell'impatto. I loro corpi erano stati ritrovati insieme ai resti del velivolo nel territorio di Fuscaldo, in provincia di Cosenza.