Il 29 agosto arriva direttamente dalla Notte della Taranta una delle protagoniste più amate della tradizione musicale salentina San Lucido si prepara a salutare l’estate con una serata all’insegna della musica, della tradizione e dell’energia travolgente della pizzica. Sabato 29 agosto, il cuore di San Lucido ospiterà Consuelo Alfieri, direttamente dalla Notte della Taranta, per un grande appuntamento dedicato alla musica popolare salentina e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico.

Una voce intensa, una presenza scenica trascinante e il ritmo della pizzica saranno gli ingredienti di una serata pensata per accompagnare cittadini, visitatori e turisti verso la conclusione dell’estate sanlucidana. Consuelo Alfieri rappresenta una delle interpreti più interessanti della nuova generazione della musica tradizionale salentina.

La sua esperienza sui palchi della Notte della Taranta porta a San Lucido l’autenticità e la forza di una tradizione musicale che, negli ultimi anni, è diventata un vero linguaggio universale capace di unire generazioni e territori. Il 29 agosto, dunque, San Lucido si trasformerà in una grande piazza di festa: il pubblico sarà invitato a lasciarsi coinvolgere dal ritmo della pizzica, in una serata che promette di essere travolgente, partecipata e ricca di emozioni.

L’evento è organizzato dall’Associazione Attivamente, in sinergia con l’Amministrazione comunale di San Lucido, nell’ambito della programmazione degli appuntamenti di chiusura dell’estate. «Vogliamo chiudere l’estate con una grande festa – è il messaggio dell’Amministrazione comunale – grazie alla collaborazione con l’Associazione Attivamente, che ha lavorato insieme all’Amministrazione alla realizzazione di questo appuntamento. Portare a San Lucido un’artista di livello nazionale e legata a una manifestazione prestigiosa come la Notte della Taranta significa offrire al territorio un momento di qualità, capace di coinvolgere residenti e turisti. La pizzica, con la sua energia e la sua capacità di far ballare tutti, rappresenta perfettamente lo spirito con cui vogliamo salutare questa estate». L’appuntamento con Consuelo Alfieri e la sua pizzica travolgente sarà quindi uno degli ultimi grandi momenti dell’estate 2026 a San Lucido: una serata da vivere insieme, tra musica, balli e tradizione.