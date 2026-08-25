Sole prevalente al Sud e temperature in aumento da mercoledì. Possibile attenuazione nell’ultimo weekend di agosto, ma la tendenza resta incerta

L’anticiclone africano torna a rafforzarsi sulla Calabria, portando giornate stabili, molto soleggiate e temperature ben superiori alle medie del periodo. Il caldo aumenterà soprattutto nella seconda parte della settimana, mentre nel Cosentino sono previste localmente punte intorno ai 40 gradi.

La nuova espansione dell’alta pressione sarà favorita dall’affondo di una saccatura sull’Atlantico. Il Sud resterà ai margini del vortice depressionario che sta provocando gli ultimi temporali al Nord-Est e su parte delle regioni centrali.

Nel Cosentino temperature fino a 40 gradi

Il caldo è già particolarmente intenso nelle aree interne della provincia di Cosenza. Per martedì 25 agosto le previsioni dell’Aeronautica Militare indicano una temperatura massima di 40 gradi a Rende, 36 ad Acri e 35 a Paola.

Mercoledì è prevista una parziale flessione, con 36 gradi a Rende, 34 ad Acri e 31 a Paola. I valori torneranno però a salire giovedì 27 agosto, quando le massime indicate raggiungeranno 38 gradi a Rende, 36 ad Acri e 34 lungo il Tirreno paolano.

Le differenze tra le località dipenderanno dalla distanza dal mare, dall’altitudine e dalla conformazione del territorio. Le aree interne e vallive saranno maggiormente esposte alle temperature elevate, mentre lungo la costa i valori potranno essere più contenuti.

Anomalie fino a 10-12 gradi al Centro-Sud

Secondo il Centro Meteo Italiano, nella seconda parte della settimana le anomalie termiche potranno raggiungere i 10-12 gradi rispetto alle medie del periodo sulle regioni centro-meridionali.

Le temperature massime potrebbero avvicinarsi diffusamente ai 40 gradi. Le punte più elevate, comprese tra 41 e 42 gradi, vengono prospettate per Sardegna e Sicilia, mentre valori fino a 43-44 gradi riguarderebbero soprattutto le zone interne tra Puglia e Basilicata. Questi estremi non sono riferiti specificamente alla Calabria.

Sole prevalente e precipitazioni assenti

Per mercoledì 26 agosto il quadro meteorologico sulla Calabria resterà stabile. Sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata, nelle ore pomeridiane e in serata, senza fenomeni significativi.

Anche nel resto del Mezzogiorno e sulle Isole prevarranno condizioni di bel tempo. Le temperature minime tenderanno a salire al Sud e in Sicilia, mentre le massime si manterranno stabili o potranno registrare una temporanea e lieve flessione.

Il possibile cambiamento nel weekend

Un’attenuazione del caldo potrebbe arrivare durante l’ultimo fine settimana di agosto. L’avanzata di correnti più fresche verso il Mediterraneo favorirebbe una riduzione delle temperature, accompagnata da maggiore instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali.